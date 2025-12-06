猫背のネイビーセゾンが、2マンライブ『NYAON ROCK』を2026年2月2日に兵庫、2月22日に東京にて開催する。

本情報は、12月5日に大阪の心斎橋 BIGCATにて開催された『GLEMLiNS TOUR』ツアーのファイナルとなるワンマンライブにて発表されたもの。猫にちなみ、“にゃんにゃんの日”の2月2日、“にゃんにゃんにゃんの日”の2月22日に2マンライブを行うことが決定し、対バンは後日発表となる。

また、同ツアーのツアー打ち上げ企画として、12月16日に猫背のネイビーセゾンの地元である神戸 太陽と虎にて『猫背のネイビーセゾンのネオントーク-UCHIAGE MA SHOWTIME!!-』の開催も決定。トークライブと楽曲投票によるバンドセットでのミニライブ、この日だけのスペシャルな企画などを予定している。

チケットは、両イベント共にオフィシャル最速先行がイープラスにて受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）