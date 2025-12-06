幾田りら ニューアルバム『Laugh』の収録内容公開！CD初回盤にはコラボ曲＆カバー曲のアーカイブも収録
幾田りらが、12月10日に配信リリース、2026年1月14日にCDリリースするニューアルバム『Laugh』の収録内容が発表。合わせて、早期予約特典および購入者特典の絵柄も公開された。
■タイアップ楽曲などに加え、新曲3曲もラインナップ
前作アルバム『Sketch』からの約3年ぶりのフルアルバムとなる本作には、映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章主題歌「青春謳歌 feat. ano」、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クール オープニングテーマ「百花繚乱」、ABEMA『今日、好きになりました。』2025年4月-主題歌「恋風」、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 エンディング主題歌「Actor」などの既発曲10曲に加え、今作に向けて書き下ろした新曲「Latata」「タイムマシン」、そしてパク・ソジュン、ウォン・ジアン主演の韓国ドラマ『明日はきっと』にも起用された「Cafe Latte」の日本語バージョンを収録。
幅広く挑戦をしてきた幾田りらの軌跡が感じられる楽曲集となっている。
さらに、CDの初回生産限定盤には、豪華アーティストとの17曲に及ぶコラボ曲＆カバー曲のアーカイブを収録。
フジファブリック、TOMORROW X TOGETHER、伶、milet、Aimer、Creepy Nuts、Ayase、東京スカパラダイスオーケストラ、佐藤千亜妃、ano、山崎育三郎、鈴木雅之、EIKO(上白石萌歌)、shin(詩羽)、ピーナッツくんとのコラボ楽曲、そして、加藤ミリヤ、松田聖子、いきものがかり、映画『千と千尋の神隠し』楽曲のカバーが収録。幾田の声ならではの表現の幅広さを感じることができる。
また、初回生産限定盤には、本作のジャケット写真の撮影も担当した写真家・石田真澄による、36ページに及ぶ“ラフ”な幾田を捉えたファン必見のフィトブックが同梱される。
CDの早期予約特典・購入者特典の絵柄も公開。12月14日23時59分まで限定となる早期予約特典は、本作の撮り下ろし写真を使用した全3種のランダム“オリジナルフィルムしおり”に決定。
購入者特典として、本作に収録されている楽曲のジャケットを使用したステッカーがプレゼントされる。絵柄は各ショップで異なる。
幾田はアルバムを記念したライブツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』（全3会場5公演）を5月に開催。『Laugh』通常盤初回仕様、初回生産限定盤には、兵庫・神奈川の国内公演のチケット封入先行受付に応募できるシリアルコードが封入される。
なお、グローバルファンダムライフ・プラットフォーム「Weverse」では、Lilas MEMBERSHIP会員限定で、国内公演のチケット先行受付を実施中。詳細はオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2025.12.10 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Laugh』
2026.01.14 ON SALE
ALBUM『Laugh』
[収録曲]
【Disc 1：CD】 ※初回生産限定盤・通常盤初回仕様 共通
01. Actor / TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 エンディング主題歌
02. 恋風 / ABEMA『今日、好きになりました。』2025年4月-主題歌
03. Latata ※新曲
04. 百花繚乱 / TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クール オープニングテーマ
05. Voyage / 日本テレビ系『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト「LOVEダン2026」課題曲
06. With / 映画『アナログ』インスパイアソング
07. Sign / ABEMAオリジナルドラマ『透明なわたしたち』主題歌
08. Cafe Latte / 韓国ドラマ『明日はきっと』挿入歌 Japanese Ver. ※新曲
09. 青春謳歌 ＜幾田りら feat. ano＞ / 映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章主題歌
10. ハミング / フジテレビ系『めざましどようび』テーマソング
11. P.S. / 映画『1秒先の彼』主題歌
12. DREAMER
13. タイムマシン ※新曲
【Disc 2：CD]】 ※初回生産限定盤 限定
01. Aitai（加藤ミリヤ Cover）
02. たりないすくない（フジファブリック feat. 幾田りら）
03. SWEET MEMORIES（松田聖子 Cover）
04. 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) [Japanese Ver.]（TOMORROW X TOGETHER feat. 幾田りら）
05. 宝石（伶 feat. 幾田りら）
06. おもかげ（milet × Aimer × 幾田りら (produced by Vaundy)）
07. ばかまじめ（Creepy Nuts × Ayase × 幾田りら）
08. Free Free Free（東京スカパラダイスオーケストラ feat. 幾田りら）
09. 線香花火（佐藤千亜妃 feat. 幾田りら）
10. いのちの名前（映画「千と千尋の神隠し」より Cover）
11. ノスタルジア（いきものがかり Cover）
12. 絶絶絶絶対聖域（ano feat. 幾田りら）
13. LIKE、重ねていく（山崎育三郎 feat. 幾田りら）
14. SHINSEKAIより（ano × 幾田りら）
15. 夢見る16歳（幾田りら feat. 鈴木雅之 / シャネルズ Cover）
16. Sing along!!!（EIKO ＆ shin feat. 幾田りら）
17. TIME TO LUV（ピーナッツくん feat. 幾田りら）
■ライブ情報
『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』
[2026年]
05/05（火・祝）兵庫・神戸ワールド記念ホール
05/06（水・祝）兵庫・神戸ワールド記念ホール
05/16（土）神奈川・ぴあアリーナMM
05/17（日）神奈川・ぴあアリーナMM
05/23（土）ソウル・オリンピック公園オリンピックホール
