全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場の酒場『酒ト肴 オンザコーナー』です。

国産＆自然派ワインが進むジャンレスな楽しき料理

窓の外に広がるのは早稲田松竹、棚にはレコードやCDが並んでいて、さらには映画、ワイン、その他もろもろの書籍も多数。なんだか大人のおもちゃ箱に迷い込んだ気分になる。それはどこか料理にも通じていて、各国のジャンルレスな交差に食いしん坊の胸は踊り出す。

そんな中からメインに選んだのが豚肩ロースのロースト。ピンクに艶めく断面は、焼いて休ませてを何度も繰り返した丁寧な火入れの賜物で、噛むほどに品のいい肉汁があふれてきた。

三右衛門豚肩ロースのローストとシュークルート2900円

『酒ト肴 オンザコーナー』三右衛門豚肩ロースのローストとシュークルート 2900円 “飲める脂”と称されるブランド豚を塩だけでローストし甘みや澄んだ旨みを引き立てる

変化球が麻婆パスタ。角切り肉がごろっと入り、豆板醤や花椒を効かせたそれは〆というより絶好のつまみで、国産＆自然派で揃えたワインのボトルもあっという間に空になる。

『酒ト肴 オンザコーナー』店長 東直亮さん

店長：東直亮さん「土・日・祝は14時スタート！昼下がりのワインはいかが？」

『酒ト肴 オンザコーナー』

高田馬場『酒ト肴オンザコーナー』

［店名］『酒ト肴オンザコーナー』

［住所］東京都新宿区高田馬場2-8-5中島ビル2階

［電話］03-6205-5157

［営業時間］17時〜23時半（フード22時半、ドリンク23時LO）※土・日・祝は14時〜

［休日］火

［交通］地下鉄東西線高田馬場駅7番出口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、レバーパテや自然派ワインの画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

