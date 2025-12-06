広島では計34登板、7勝5敗、防御率3.05だった

タイガースがドリュー・アンダーソン投手と1年契約を結んだと、5日（日本時間6日）に「ジ・アスレティック」のケン・ローゼンタール記者が報じた。広島でも2年間在籍した右腕は5年ぶりのMLB復帰となる。このオフはNPB経験者が続々とメジャー契約を手にしている。

アンダーソンはフィリーズ、ホワイトソックス、レンジャーズの3球団で、計5年間で19試合に投げて防御率6.50にとどまった。その後、広島に移籍。2022年は13試合に先発して3勝4敗、70イニングを投げて防御率3.60だった。2年目の2023年は21登板（6先発）で4勝1敗、防御率2.20と好調だったが、オフに退団が発表されていた。

その後はタイガース3Aで9試合に投げた後、KBO（韓国プロ野球）・SSGに移籍した。2024年にいきなり11勝を挙げると、今季は30試合に先発して12勝7敗、防御率2.25、自己最多の171回2/3で245奪三振とブレイク。4年ぶりのメジャー復帰を掴むことに成功した。

このオフはアンダーソン以外にも、日本ハムと楽天でプレーしたコディ・ポンセ投手、今季までDeNAで活躍したアンソニー・ケイ投手がメジャー契約を勝ち取った。ポンセはKBO投手4冠が評価され、ブルージェイズと3年3000万ドル（約46億5000万円）で契約に合意。ケイはホワイトソックスと2年総額1200万ドル（約18億6000万円）の好待遇を手にした。（Full-Count編集部）