東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」に、光×かすみ草が披露宴会場全体を彩る結婚式の新スタイル「Baby’s Breath Jubilee ベビーブレスジュビリー」が誕生！

新スタイルの誕生を記念して、実際に披露宴会場でその空間を体感できるリアル体験フェアも2日間限定で開催されます☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「Baby’s Breath Jubilee ベビーブレスジュビリー」

コンセプト・ベビーブレスジュビリーについて：https://urayasu.brightonhotels.co.jp/bridal/concept

浦安・舞浜エリアは首都圏の中でも結婚式場やホテルがひしめくウェディング人気エリア。

そんな中でも、ウエディング総合情報サイト『みんなのウエディング』において7年連続総合1位受賞を果たした「浦安ブライトンホテル東京ベイ」が、結婚式の新スタイル「Baby’s Breath Jubilee ベビーブレスジュビリー」を発表しました！

「Baby’s Breath Jubilee ベビーブレスジュビリー」は、光まとう洗練の新スタイル。

光×かすみ草が披露宴会場全体を彩ります。

結婚式に対する需要も変化していく中、ブライダルコンセプト”みんなの「よかった」のために。”と今一度向き合い、本当に提案したい結婚式とは何か？という課題を掲げた「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

清らかさと感謝の象徴である「かすみ草」にスポットを当てた今回の新スタイルが誕生しました。

『ベビーブレスジュビリー』誕生記念ブライダルフェア

開催日：2026年1月24日（土）・1月25日（日）の2日間

ブライダルフェア来館特典：

・新スタイル『ベビーブレスジュビリー』を会場でリアル体感

・国産牛のロッシーニと鮑のパイ包みのＷメインを含む婚礼コース料理の無料試食付

成約特典：

・新スタイル『ベビーブレスジュビリー』と衣裳が50％OFFの記念プラン

・その他HP限定の嬉しい成約特典を多数

ブライダルトップURL：https://urayasu.brightonhotels.co.jp/bridal/

記念フェア詳細URL：https://urayasu-brightonhotels.official-wedding.net/fair/list?fair_day=20260124,20260125

今回、新スタイル誕生を記念して浦安ブライトンホテル東京ベイでは2日間限定で、実際に披露宴会場にてその空間を体感できるリアル体験フェアを開催。

さらに、誕生を記念して新スタイルをお得に実現できる新ウエディングプランも発表しました。

”ゲストが彩を添え、スタッフが心を尽くし、「みんなのよかった」が咲き誇る空間が紡ぐ。”

そんな、すべての人が主役になれる新しい祝福のかたちを会場で体験できます☆

また、まだ具体的に結婚式のことを決めていない、そんな方でも経験豊富なプランナーがしっかり寄り添って案内。

ブライダルフェアへおでかけするのを機会に、結婚式のことを相談することができます。

かすみ草と幻想的な光が、清らかさと感謝を可憐に演出する結婚式の新スタイル！

「Baby’s Breath Jubilee ベビーブレスジュビリー」を実際に体験できるブライダルフェアは、2026年1月24日（土）・1月25日（日）の2日間、浦安ブライトンホテル東京ベイにて開催です。

