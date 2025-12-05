Ž¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Ç¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤¤"¾ªÁûÆ°"¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ë¼Â¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤¬Ž¢Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿°¦¿Í¸õÊäŽ£¤òµñ¤ßÂ³¤±¤¿¥ï¥±¡Ú2025Ç¯11·îBEST¡Û
2025Ç¯11·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥éÉôÌç¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡¾¾¹¾¤¤¤Á¤ÎÈþ¿Í¤¬Ž¢¤¤ì¤¤¤ÊÊª¸ð¤¤Ž£¤Ë¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¾®Àô¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿Ë×Íî¿ÍÀ¸
¢§Âè2°Ì¡¡Ž¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Ç¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤¤¾ªÁûÆ°"¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ë¼Â¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤¬Ž¢Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿°¦¿Í¸õÊäŽ£¤òµñ¤ßÂ³¤±¤¿¥ï¥±"
¢§Âè3°Ì¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®Àô¥»¥Ä¤ÏÃ±¤Ê¤ë½÷Ãæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄNHKÄ«¥É¥é¤Ç¤ÏÉÁ¤¤Å¤é¤¤¥Ï¡¼¥ó¤¬¥»¥Ä¤Ëµá¤á¤¿Ìò³ä
¡Ê¢¨ËÜ¹Æ¤Ï°ìÉô¤Ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£±£µï²°¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Î¹´Û¤Î½÷Ãæ¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤¿
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè6½µÌÜ¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥¹¤â¿åÆ»¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Î²È»ö¤Ï½ÅÏ«Æ¯¡¢¤æ¤¨¤Ë°ìÄê°Ê¾å¤Î³¬µé¤Ç¤¢¤ì¤Ð½÷Ãæ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡£¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ë°ÍÍê¡£¥È¥¤ÏÍÎ¾ª¡Ê¥é¥·¥ã¥á¥ó¡Ë¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤ÆÃÇ¤ë¡£¤«¤¿¤äÍ·½÷¡¦¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤ÏÉ´À«¤ÎÌ¼¤À¤«¤é¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤Û¤¦¤ËÃÇ¤é¤ì¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶µÍÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï½÷Ãæ¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤òÙæ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢¥»¥Ä¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç¡¢È¬±À¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤Þ¤ºÅö»þ¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢È¬±À¤¬ºÇ½é¤ËÂÚºß¤·¤¿ÉÙÅÄÎ¹´Û¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉÚÅÄÂÀÊ¿¤È¥Ä¥ÍÉ×ºÊ¤Ë¼èºà¤·¤¿¡ÖÉÚÅÄÎ¹´ÛÆó±÷¥±¥ë¾®ÀôÈ¬±ÀÀèÀ¸¡×¡ÊÃÏ°è»ï¡Ø¸ÐÅÔ¾¾¹¾¡ÙVol.37¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ËÍè¤¿Åö½é¤ÎÈ¬±À¤Î¹ÔÆ°¤òÃÎ¤ë½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤À¡£¤½¤Î¸åÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Î¹´ÛÅ¹¼ç¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡È¥»¥Ä¤ËÈãÈ½Åª¡É¤À¤Ã¤¿
¤µ¤é¤Ë¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÚÅÄÉ×ºÊ¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¼Â¤ÏÉÚÅÄ²È¤ËÈëÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÉÚÅÄÎ¹´ÛÆó±÷¥±¥ë¾®ÀôÈ¬±ÀÀèÀ¸¡×¤Ï¸¶ËÜ¤¬2¼ïÎà¤¢¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÏA5ÈÇ¤ÎÍÑ»æ¤ËÌÓÉ®¤Ç½Ä½ñ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥Ú¥ó½ñ¤¤Ç¡ÖÆ£°æ½ã°ìÏºÊÔ»¼¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ú¥ó½ñ¤¤Ç²¼½ñ¤¤·¡¢À¶½ñ¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÌÓÉ®¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸Å±ºµÁ¸Ê¡ÖÉÚÅÄÎ¹´Û¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡×¡Ø¸ÐÅÔ¾¾¹¾¡ÙVol.37¡Ë¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ó½ñ¤¤Î¤Û¤¦¤Ë¤ÏÌÓÉ®¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ½Ò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Î°ÛÍÍ¤ÊÉ®Ã×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥»¥Ä¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î·Ð°Þ¤¬¾ÜºÙ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÆâÍÆ¤Ï´ñÌ¯¤Ê¤Û¤É¤Ë¥»¥Ä¤ËÈãÈ½Åª¤À¡£¤³¤Îµ½Ò¤«¤é¤Ï¡¢ÉÙÅÄ²ÈÂ¦¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¢£¡ÈÈ¬±À¤¬½÷À¤ÎÍÆ»Ñ¤òÉÊÄê¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤³¤Îµ½Ò¤«¤é¤Ï¡¢ÉÚÅÄÉ×ºÊ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤³¤½¤¬È¬±À¤È¥»¥Ä¤Î·ëº§¤òÃç²ð¤·¤¿¼çÌò¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¤°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö²ÈÊÁ¤ò¼è¤êÊÁ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ±ïÃÌ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½ñ¤¤Ö¤ê¤À¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥Ä¤Ø¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿Éíå¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö½½¿ÍÊÂ¤ß¡×¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡Ö¤·¤È¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×¡ÖÉÊ°Ì¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ï¹ó¤¤¡£¤³¤Î»þÂå¤ÎÎò»Ë»ñÎÁ¤òÆÉ¤à¤È´©¹ÔÊª¤Ç¤¹¤éÂ¾¿Í¤Î°¸ý¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅÙ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ê¿ÍÊª¾Ò²ð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë°°Õ¤ò´Þ¤ó¤ÀÉ¾²Á¤À¡£¤Ê¤¼¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈÝÄêÅª¤ÊÉ®Ã×¤Ç¥»¥Ä¤òÉÁ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¾Ú¸À¤Ï¡¢¤½¤Î¸«¹ç¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£
¢£¿ÉÉ¾¤¬°ìÅ¾¤·¡¢¡ÖÈô¤ÓÀÚ¤ê¤Î¤è¤¤±ïÁÈ¡×¤ÈÉ¾²Á
¤³¤Î¾Ú¸À¤ò³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£È¬±À¤Ï½÷À¤ÎÍÆ»Ñ¤òÉÊÄê¤á¤·¡¢ÂÎ¤Ä¤¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ÈÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¡¢¶â¤òÅÏ¤·¤ÆÄÉ¤¤ÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Çµ´ÃÜ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¿´¡×¤òÍý²ò¤·¤¿Ê¸¹ë¤È¤·¤Æ¾Î»¿¤µ¤ì¤ëÈ¬±À¤Î»Ñ¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¤µ¤é¤ËÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤³¤Î¾Ú¸À¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¥»¥Ä¤ÏÀ¤´ÖÂÎ¤¬°¤¤¤ÈÌã¤ï¤ì¤¿¶â¤Ç¡¢»È¤¤¤ËÆ¬¶Ò¤òÇã¤ï¤»¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÈï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¿ôÆü·Ð¤Ã¤Æ»öÂÖ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿Å¿Ëö¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÁÛ¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¥»¥Ä¤Ø¤ÎÃø¤·¤¯Äã¤¤É¾²Á¤È¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ»õ¤ÎÉâ¤¯¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇË«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¶½ñ¤ÎºÝ¤Ë¡È»Ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À
¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¥»¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤²¼¤í¤¹¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖÈô¤ÓÀÚ¤ê¤Î¤è¤¤±ïÁÈ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼êÊÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤é¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤¦¤À¤í¤¦¡£ÈÕÇ¯¤Î¾Ú¸À¤æ¤¨¤Ëµ²±¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼êÊÁ¤òÀ¹¤í¤¦¤·¤¿¤é¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯µÏ¿¤·¤¿Æ£°æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï»Ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÀ¶½ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏºÎÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ËÉÚÅÄ¥Ä¥Í¤Ë¼èºà¤·¤¿»ñÎÁ¤È¤·¤Æ·¬¸¶ÍÓ¼¡Ïº¡Ø¾¾¹¾¤Ë±÷¤±¤ëÈ¬±À¤Î»äÀ¸³è¡Ù¡ÊÅö½é¾®ºý»Ò¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë»³±¢¿·Êó¼Ò¡¡1953Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÉÚÅÄÎ¹´ÛÆó±÷¥±¥ë¾®ÀôÈ¬±ÀÀèÀ¸¡×¤ÎµÏ¿Æü¤Ï1936Ç¯¡£·¬¸¶¤Ï¤½¤Î¸å1940Ç¯¤Ë¥Ä¥Í¤òË¬Ìä¤·ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÉÉ¾¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ÖÀèÀ¸¤Ë¤É¤³¤«»ÎÂ²¤Î¤ª¾îÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬À¾ÅÄÀèÀ¸¤è¤ê¤¢¤ê¡×¡¢·ë²Ì¡¢¥»¥Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢·ëº§¼°¤ÎºÝ¤ËÈ¬±À¤ÏÌæÉÕ¤¸Ó¤òÃå¤¿¤¬¡¢¹â²¼ÂÌ¤Ç°ìÊâ¤âÊâ¤±¤ºÉÔµ¡·ù¤Ë·¤¤òÍú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È¬±À¤ÎÄ¹ÃË¡ÖÂçÊ¬ÏÃ¤¬°ã¤¦¡×
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¾Ú¸À¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¬±À¤¬¤«¤Ê¤ê¹ó¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
È¬±À¤ÎÄ¹ÃË¡¦°ìÍº¤â¤³¤Î¾Ú¸À¤¬·¬¸¶¤ÎËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡Ê¾®»³½ñÅ¹¡¡1950Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤Ï½É¤Ç¾ª¤òÀ¤ÏÃ¤·¤í¤À¤Î¸½ÃÏºÊ¤ò¼è¤ê»ý¤Æ¤À¤Î¤È¤¤¤¦À³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Ê¤éÊì¤È¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Éã¤¬Êì¤Î¼ê¤ò¤È¤êÊì¤Î¼ê¤¬ÂÀ¤¤¤Î¤Ïµ¡¿¥¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸ì¤ë¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¸¿ô¤òÍÑ¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢Â©»Ò¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÉÚÅÄÎ¹´Û¤Î¾Ú¸À¤¬¿¿¼Â¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤ë¤Î¤Ï²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£È¬±À¤Ï¡ÈÉÚÅÄÎ¹´Û¤Î´ó±Û¤¹½÷Ãæ¡É¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿
¤Ê¤é¤Ð¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¡1988Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿·»ËÎÁ¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¤Î¿ÊÅ¸¤òÃúÇ«¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤ÏÉÙÅÄÎ¹´Û¤Î´ó±Û¤¹½÷Ãæ¤Ëíä°×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢È¬±À¤¬1891Ç¯1·î24Æü¤ËÀ¾ÅÄ¤ËÁ÷¤Ã¤¿½ñ´Ê¤À¡£¤³¤Î½ñ´Ê¤Ï¡¢¾¾¹¾»þÂå¤Î½ñ´Ê¤ò½¸¤á¤¿»ÔÀî»°´î¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¿·½ñ´Ê½¸¡Ù¡Ê¸¦µæ¼Ò¡¡1925Ç¯¡Ë¤Ë½ê¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÈ¬±À¤ÏÌÀÆü¤«¤é¿·¤·¤¤½÷Ãæ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½÷Ãæ¤³¤½¤¬¥»¥Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢È¬±À¤Ï¡Ö¿´¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉÚÅÄÎ¹´Û¤È¤Î´Ø·¸¤ò°ìÀÚÃÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÉÚÅÄÎ¹´Û¤Î¾Ò²ð¤¹¤ë½÷Ãæ¤Ë¡¢¤â¤¦1¥«·î´Ö¡¢Ä«¤Î»°»þÁ°¤Ë¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈÑ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Þ¤Çµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ËÉÚÅÄÎ¹´Û¤Î´ó±Û¤¹½÷Ãæ¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÐÊý¤ÎÏÃ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÁÐÊý¤È¤â¥¦¥½¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤Ë¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö½÷Ãæ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¬±À¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤À¡£
¢£ÉÚÅÄÉ×ºÊ¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤¬¾ª¤ò¤Û¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ò¼á¤·¤¿
È¬±À¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²È»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÈÍÑ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î½÷Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤Ç¸À¤¨¤Ðhousekeeper¤äservant¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤êÉÚÅÄÉ×ºÊ¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÀèÀ¸¤¬¾ª¤ò¤Û¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ò¼á¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÉÚÅÄÉ×ºÊ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¾ï¼±¤Ç¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤Î°Î¿Í¤ËÅâ¿Í¤ªµÈ¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ËëËö¤Ë½éÂåÃóÆü¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÁíÎÎ»ö¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥È¡¦¥Ï¥ê¥¹¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÌ¾Á°¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Ï·Ýµ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ï¥ê¥¹¤¬ÆüËÜÂ¦¤Ë¡Ö´Ç¸îÉØ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¦¤¬¡Ö´Ç¸îÉØ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤ï¤«¤é¤ó¤¬¡¢¤¤Ã¤È¾ª¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È·Ýµ¸¤À¤Ã¤¿¤ªµÈ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÉÚÅÄÉ×ºÊ¤Ï¡ÖÇ¯¼ã¤¤Ì¼¤ò°ì¿Í¤ªÂ¦¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢Ë¿ÍýÈ±²°¤ÎÌ¼¤ò¸Û¤¤Æþ¤ì¤Æ½»¤ß¹þ¤ß¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¡¢¾ª¤Î¤è¤¤¸ý¤¬¤¢¤ë¤È¸Û¤¤Æþ¤ì¤Æ¡¢È¬±À¤Î¿·µï¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¿©»ö¤äÁÝ½ü¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷Ãæ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°¦¿Í»Ö´ê¤Î½÷À¤¬½»¤ß¹þ¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢È¬±À¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡×¤Ê¤É¤È¤Ï»×¤ï¤ºº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Þ¤·¤ÆÈ¬±À¤Ï¡¢Åö»þ¤Î²¼ÁØÌ±¤ò¤è¤¯¼èºà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¿Í¤È¸ÛÍÑ¼ç¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ï¿¼¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£È¬±À¤Î¡ÈÅÜ¤ê¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È¬±À¤ÏÀ¾ÅÄ¤Ø¤Î½ñ´Ê¤Ç¡ÖÎ¹´Û¤Î¾Ò²ð¤¹¤ë½÷Ãæ¡×¤Ë¡Ö¤â¤¦1¥«·î´Ö¡¢Ä«¤Î»°»þÁ°¤Ë¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈÑ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ìÄË¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Î¹´ÛÂ¦¤¬¡ÖÎÉ¤«¤ì¡×¤È»×¤Ã¤ÆÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢È¬±À¤Îµá¤á¤ë¡Ö½÷Ãæ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÚÅÄÉ×ºÊ¤Î¥Ú¥ó½ñ¤¤ÎÉôÊ¬¤Î¾Ú¸À¤â¹çÅÀ¤¬¤¤¤¯¡£ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«ÉÊ°Ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ç¡¢¤±¤Ê¤¹¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÎíÍî¤·¤Æ¿©»ö¤Ë¤â»ö·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²ÈÊÁ¤À¤±¤Î»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ë¤è¤¤¾ª¤Î¸ý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿¡Ö»ÎÂ²¥Ê¥¤¡¢»ä¥À¥Þ¥·¥Þ¥¹¡×¤â¡¢µ¤¤à¤º¤«¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¶µÍÜ¤â¤¢¤ë½÷À¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤ò¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿ÈÂÎ¤òº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÇÀÌ±¤ÎÌ¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
È¬±À¤ÎÉÚÅÄÉ×ºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤ÏÁêÅö¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Î¼êµ¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¸å¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ÆÍè¤¿¿Í¤¬ÉÚÅÄÎ¹´Û¤Î¼ç¿Í¤ÈÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿È¬±À¤¬¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤½¤Î¸å¡¢ÉÚÅÄÎ¹´Û¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤âÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÉÚÅÄÉ×ºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¬±À¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÁêÅö¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¸åÇ¯¡¢ÉÚÅÄÉ×ºÊ¤ÏÈ¬±À¤ÎÂÚºß¤ò¤«¤Ê¤êÈþ²½¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¸åÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¡£ÂçÄñ¤Î¿Í¤ÏÏÃ¤òÀ¹¤ë¡£Ç¾Æâ¤Çµ²±¤¬½ÏÀ®¤µ¤ì¤ë²áÄø¤ÇÏÃ¤¬Èþ²½¤µ¤ì¡Ö¼«Ê¬¤¬¼ç¿Í¸ø¡×¤ÎÊª¸ì¤Ø¤È²þÊÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£ÍÍ¡¹¤Ê²áµî¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ÎÏÃ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡Ö²¶¤¬Ãæ¿´¤ÇÆ°¤¤¤¿¡×¡Ö²¶¤¬Çä¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ï¤¶¤é¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë·¬¸¶¤Î¡Ø¾¾¹¾¤Ë±÷¤±¤ëÈ¬±À¤Î»äÀ¸³è¡Ù¤Ï°¤¤¸«ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢È¬±À¤ÎÉÚÅÄÎ¹´Û¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÀ¸³¶¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·§ËÜ¤äÅìµþ¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿¸å¤â¡¢È¬±À¤Ï´öÅÙ¤«¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÚÅÄÎ¹´Û¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤âÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ë
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë