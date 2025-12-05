業界最高峰の時計師たちが集結するスペシャルイベント｜時の技巧展 - Masters of Horological Craftsmanship
2026年1月9日（金）からの4日間限定で、東京・渋谷の SAI （RAYARD MIYASHITA PARK内）にて、「時の技巧展 - Masters of Horological Craftsmanship」の開催が決定した。本イベントは、高級時計業界で技術を磨き続けている最高峰の時計師たちが集結し、その卓越した技術を実演公開するというもの。普段はなかなか見ることができない彼らの繊細な作業の数々を実際に見学することができる素晴らしい機会となっている。
参加する時計師には、独立時計師協会 AHCI会員である独立時計師に加え、時計業界のアカデミー賞とも称される「ジュネーブ・ウオッチメイキング・グランプリ（GPHG）」の受賞者である日本の「現代の名工」たちも参加する。
イベント内では技巧のデモンストレーションに加えて、LEDERER、 Pagès、 Grand Seiko、 Credor、 Hajime Asaoka Tokyo Japan、 Takano、 Kurono Tokyoそして大塚ローテックのウォッチの展示も実施されるほか、テーマを設定したトークショーも行われる。
時計愛好家には見逃せない希少な機会となっているので、気になる方は詳細をご確認のうえ、ぜひご参加いただきたい。
時の技巧展 - Masters of Horological Craftsmanship
期間：2026年1月9日（金）、10日（土）、11日（日）、12日（月・祝） の4日間。
時間：11:00〜19:00 ( 最終日は18時まで )
入場について：事前予約制・入場無料
会場：SAI (RAYARD MIYASHITA PARK 内)
住所：東京都渋谷区神宮前6丁目20−10 MIYASHITA PARK SOUTH 3F
参加予定者 (※変更となる場合あり )：
・Bernhard LEDERER ベルナルド・レデラー (LEDERER) AHCI 会員 / GPHG 受賞
・Raúl PAGÈS ラウル・パジェス (Pagès) AHCI 会員 / ルイ·ヴィトン ウォッチ プライズ最優秀賞
・川内谷 卓磨 Takuma KAWAUCHIYA (Grand Seiko)現代の名工、GPHG 受賞 /Grand Seiko「Kodo コンスタントフォース・トゥールビヨン」
・小川 恒 Hisashi OGAWA (Credor) エングレービング・マイスター
・浅岡 肇 Hajime ASAOKA (Hajime Asaoka Tokyo Japan, Takano, Kurono Tokyo)現代の名工、AHCI 会員、ルイ·ヴィトン ウォッチ プライズ審査員
・片山 次朗 Jiro KATAYAMA (Ōtsuka Lōtec） 現代の名工、GPHG 受賞
トークセッション：
・1月10日（土） 14:30〜
「立時計師協会 AHCIについて。- AHCI とはどんな組織なのか -」
登壇者：ベルナルド・レデラー、ラウル・パジェス、浅岡 肇
・1月11日（日） 14:30〜
「時計業界のアカデミー賞 GPHG受賞について- 受賞関係者は語る -」
登壇者：川内谷 卓磨、片山 次朗
・1月12日（月）14:30〜
「国際時計博物館について-世界最大の時計博物館のご紹介-」
ナタリー・マリエロニ（国際時計博物館 副キュレーター）、浅岡 肇
https://pwtokyo.co.jp/events/202601
「時の技巧展 - Masters of Horological Craftsmanship」オフィシャルページ
