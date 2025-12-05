Photo:JFontan / Shutterstock.com

風が吹けば桶屋が儲かる…の逆みたいな。

半導体関連リサーチ会社TrendForceが最新予測を発表しました。AIのメモリ需要が高まるにつれメモリの価格が高騰する今、コスト高に苦しむメーカー各社が小売価格の引き上げを迫られています。

TrendForceは2026年の出荷予測について、「スマホやPCだけでなく、ゲーム機についても当初の前年比3.5%減から4.4%減へと下方修正する」と発表しました。 同社のプレスリリースでは、メモリ価格の急騰がゲーム機を含め、様々なコンシューマーデバイスに影響を与えている、と指摘しています。

AIがメモリ喰う→メモリが不足→Switch2が値上げ？

これまで、ゲーム機のメーカーのおもな収入はソフトウェア販売とサブスクでした。そもそも本体がなければユーザーがいないわけですから、ユーザー獲得のため本体価格は抑え気味の傾向があったのです。

しかし、今そうした状況は変化の時期を迎えています。メモリ容量が拡大してコストが上昇したことから、本体価格は上昇傾向にあり、たとえばNintendo Switchは初代よりも2代目のほうが価格がアップ。

これは任天堂に限ったことではなく、メモリモジュールはハードウェア総コストの21〜23%を占めると予測され、利益率が低下するのでは、と指摘されています。 実際、ソニーとマイクロソフトは、メモリコストが2026年までに総コストの35%以上を占めると予測しているのだそう。

こうした流れから、今後はコスト増を補うための価格上昇が見込まれます。そうなれば、すでに成熟期にあるPS5やXboxはもちろん、勢いに乗るSwitch 2も収益性が不透明な2026年の販促活動は低下する可能性が高くなります。

サンタさんにSwitch2をお願いするなら今年のうちに

TrendForceによると、これまでも主要部品の価格高騰や供給不足によってゲーム機の出荷台数が影響を受けたあるのだとか。たとえば2021年、ソニーは半導体不足のため、PS5の生産台数を1,600万台から1,500万台に削減。任天堂もまた、2022年11月にSwitchの販売予測を2,100万台から1,900万台に引き下げ、最終的に通期では1,797万台で終了しています。

メモリコストが上昇することで、ゲーム機メーカーがこれまでの成長戦略の見直しを迫られ、それが市場の縮小に追い打ちをかけるかもしれません。今後もこうした状況が続けば、ゲーム機にとって冬の時代がやってくるかも。

機械が進化するのはプレイヤーにとって嬉しいことですが、それで販売価格が高くなってしまうのは、果たしてユーザーフレンドリなのか…。「次の『ゼルダ』が出てから」なんていわずに、今のうちに買っておいたほうがいいかもしれません。

Source: TrendForce