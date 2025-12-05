「出場したい。最悪の場合でも現地観戦する」メッシが北中米W杯出場に意欲！ 王者アルゼンチンの強みを明かす「熱意と興奮は顕著だ」
アルゼンチン代表のリオネル・メッシが北中米ワールドカップ（W杯）に言及した。米大手スポーツチャンネル『ESPN』が伝えている。
現在38歳のメッシは、これまでW杯５大会に出場。2022年のカタール大会では主将としてアルゼンチンを36年ぶり３度目の優勝に導き、自身も悲願のタイトル獲得となった。
母国の連覇が懸かる26年の北中米大会への出場にも期待がかかるなか、同メディアによると、６大会連続W杯出場の可能性についてメッシは、「出場したい。前にも行きたいと思っているって言ったよ。最悪の場合でも現地で観戦するだろう。それでも特別なものになるはずだ」と意欲を示す。
また、「我々には素晴らしい選手たちが揃っている。それは何年も前からだ。特に（リオネル・）スカローニ監督が就任して以来、熱意と興奮は顕著だ」とチーム状態に自信を述べた。
「このチームは勝者揃いで、強い精神力を持ち、もっと勝ちたいと願う選手たちで溢れています。そのメンタリティはチーム全体に伝染する。練習でも試合でもそれが見て取れる。そして僕たちはとても仲が良い。しかし、トレーニングマッチや特定のトレーニングでは、本気でぶつかる。それがこのチームの大きな強みだ」
世界中のファンもメッシの北中米W杯出場を望んでいるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
