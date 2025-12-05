『ラヴィット！』きのう予告の3つ“重大発表”明かす 川島明「今年も盛りだくさん」
5日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）で、きのう4日に予告された“重大発表”が発表された。
【表紙カット】かわいい！休日グラビアを披露した田村真子アナ
4日の放送の終盤で翌日の放送内容が告知され、「ラヴィットからの重大発表」があることが伝えられ、出演者は「えー何？何？」と沸いた。MCの川島明は「あしたも盛りだくさん」と報告し、田村真子アナウンサーは「よろしくお願いします」と締めていた。
この日の放送中盤に、VTRが流れ「今年も笑いあり、涙あり、いろんなことがたくさんあった『ラヴィット！』。その全てを見届けてくださった視聴者の皆様、本当にありがとうございました。そんな視聴者の皆様に感謝を込めて、『ラヴィット！』から3つの重大発表」と告知。
1つ目は「今年最も忘れられないラビット『MWL』発表決定」とし、「年内最後の放送日、12月26日から2時間まるまる『MWL』スペシャルをお送りします。放送まであまり時間がないですが、今日から皆様に今年の『MWL』を募集しますので、どしどしご応募ください」と伝えた。
さらに2つ目として、「『新春ラヴィット！2026』放送決定」と伝え、「年明け1月3日朝5時40分から、川島さんをはじめとする『ラヴィット！』ファミリーが、2025年で最も『ラヴィット！』で印象に残ったVTR『MLV』を発表する2時間特番をお送りします。年明けの朝早くからですが、ぜひご覧ください」と告知。
最後に3つ目として「『ラヴィット！』初の視聴者参加イベント、『ラヴィット！忘年会25』開催決定」とし、「毎日MCをやっているため、なかなか飲みに行けない川島さんの夢がかない。12月27日夜7時から、川島さんとスタジオメンバーがお酒を飲みながら、2025年1年間を振り返る3時間生配信」と伝えた。
この発表を受け、MCの麒麟・川島明は「年末年始の『ラヴィット！』は、今年も盛りだくさんになっております」「年末年始、皆さんお忙しい時でございますけども、『ラヴィット！』でホッと一息ついていただければと思います」とアピール。田村真子アナは「詳しくは番組公式Xをご覧ください」と呼びかけた。
【表紙カット】かわいい！休日グラビアを披露した田村真子アナ
4日の放送の終盤で翌日の放送内容が告知され、「ラヴィットからの重大発表」があることが伝えられ、出演者は「えー何？何？」と沸いた。MCの川島明は「あしたも盛りだくさん」と報告し、田村真子アナウンサーは「よろしくお願いします」と締めていた。
この日の放送中盤に、VTRが流れ「今年も笑いあり、涙あり、いろんなことがたくさんあった『ラヴィット！』。その全てを見届けてくださった視聴者の皆様、本当にありがとうございました。そんな視聴者の皆様に感謝を込めて、『ラヴィット！』から3つの重大発表」と告知。
さらに2つ目として、「『新春ラヴィット！2026』放送決定」と伝え、「年明け1月3日朝5時40分から、川島さんをはじめとする『ラヴィット！』ファミリーが、2025年で最も『ラヴィット！』で印象に残ったVTR『MLV』を発表する2時間特番をお送りします。年明けの朝早くからですが、ぜひご覧ください」と告知。
最後に3つ目として「『ラヴィット！』初の視聴者参加イベント、『ラヴィット！忘年会25』開催決定」とし、「毎日MCをやっているため、なかなか飲みに行けない川島さんの夢がかない。12月27日夜7時から、川島さんとスタジオメンバーがお酒を飲みながら、2025年1年間を振り返る3時間生配信」と伝えた。
この発表を受け、MCの麒麟・川島明は「年末年始の『ラヴィット！』は、今年も盛りだくさんになっております」「年末年始、皆さんお忙しい時でございますけども、『ラヴィット！』でホッと一息ついていただければと思います」とアピール。田村真子アナは「詳しくは番組公式Xをご覧ください」と呼びかけた。