TBS・田村真子アナ『好きな女性アナ』2連覇に感涙「一緒に仕事してくださる多くの皆さんと、番組を見てくださってる皆さんのおかげ」
オリコンニュースは5日、毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』を発表。TBS・田村真子アナウンサー（29）が1位を獲得し、TBSのアナウンサー史上初となる2連覇を達成した。
【2025年ランキング表】TBSアナが大躍進…若手、ベテラン入り混じる『好きな女性アナ』TOP10
この日は、同局朝のバラエティー『ラヴィット！』（月〜金曜 前8：00）内で『好きな女性アナウンサーランキング』が特集された。後輩の南後杏子アナ（24）が進行を担当するなか、10位に同期の宇賀神メグアナウンサー（29）がランクインすると、田村アナは、「うれし――！」「めちゃめちゃうれしいです！もう終わっていいくらい」「今も一緒に朝の時間帯をやっていますので、うれしいです」と早くも感極まり泣きそうに。南後アナもつられて「私も泣きそうです！」と感想を述べると、MCの麒麟・川島明が「宇賀神さんは人望も厚いですから」とその人柄に触れ、TOP10入りを喜んだ。
続けて、7位に南後アナが入ったときには感涙し、「3年目で入るってすごいことだと思います」と言葉を震わせ、後輩の初ランクインを喜んだ。
そして1位、2位の発表を前に、田村アナ自身の思いや親友のインタビューのVTRを放送。スタッフからの“愛のある”VTRに、田村アナは発表前から早くも涙。「びっくりしました。今年もすてきなVTRを作って頂いてありがとうございました」と感謝した。
そして1位が田村アナ、2位が同局・江藤愛アナであることが発表されると、スタジオは大歓声で祝福。田村アナは「すごく不思議な感じがしてるんですけど、ほんとに日ごろ、一緒に仕事してくださる多くの皆さんと、番組を見てくださってる皆さんのおかげだと思うので、なんかこれからもっといいものを届けていけるように頑張ってまいりたいと思います」と謙虚にあいさつした。
TBSのアナウンサーが1位、2位を独占＆TOP10に4人ランクインという快挙に、南後アナは「うれしいです。TBSの先輩方が…」と言葉を詰まらせ喜び。田村アナの“親友”で、金曜レギュラーの近藤千尋も、目を潤ませながら「ランキングなんて関係ないぐらいですけど、やっぱり連覇ってすごいことだと思うので、また1年プレッシャーに耐えながらじゃないんですけど、もうみんなの期待を背負ってっていうよりも、もう楽しんで、そのままのマコちんでこれからもアナウンサー頑張ってほしいなと思います」と祝福した。
【2025年ランキング表】TBSアナが大躍進…若手、ベテラン入り混じる『好きな女性アナ』TOP10
この日は、同局朝のバラエティー『ラヴィット！』（月〜金曜 前8：00）内で『好きな女性アナウンサーランキング』が特集された。後輩の南後杏子アナ（24）が進行を担当するなか、10位に同期の宇賀神メグアナウンサー（29）がランクインすると、田村アナは、「うれし――！」「めちゃめちゃうれしいです！もう終わっていいくらい」「今も一緒に朝の時間帯をやっていますので、うれしいです」と早くも感極まり泣きそうに。南後アナもつられて「私も泣きそうです！」と感想を述べると、MCの麒麟・川島明が「宇賀神さんは人望も厚いですから」とその人柄に触れ、TOP10入りを喜んだ。
そして1位、2位の発表を前に、田村アナ自身の思いや親友のインタビューのVTRを放送。スタッフからの“愛のある”VTRに、田村アナは発表前から早くも涙。「びっくりしました。今年もすてきなVTRを作って頂いてありがとうございました」と感謝した。
そして1位が田村アナ、2位が同局・江藤愛アナであることが発表されると、スタジオは大歓声で祝福。田村アナは「すごく不思議な感じがしてるんですけど、ほんとに日ごろ、一緒に仕事してくださる多くの皆さんと、番組を見てくださってる皆さんのおかげだと思うので、なんかこれからもっといいものを届けていけるように頑張ってまいりたいと思います」と謙虚にあいさつした。
TBSのアナウンサーが1位、2位を独占＆TOP10に4人ランクインという快挙に、南後アナは「うれしいです。TBSの先輩方が…」と言葉を詰まらせ喜び。田村アナの“親友”で、金曜レギュラーの近藤千尋も、目を潤ませながら「ランキングなんて関係ないぐらいですけど、やっぱり連覇ってすごいことだと思うので、また1年プレッシャーに耐えながらじゃないんですけど、もうみんなの期待を背負ってっていうよりも、もう楽しんで、そのままのマコちんでこれからもアナウンサー頑張ってほしいなと思います」と祝福した。