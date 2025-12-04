『オースティン 予測不能なボクとパパ』NHK BSにて2026年1月7日（水）放送

オーストラリア発！ 家族とは？ありのままの自分とは？多様性をユーモア満載で描くファミリー・コメディー『オースティン 予測不能なボクとパパ』（全8話）が、NHK BSにて2026年1月7日（水）より放送開始！

『オースティン 予測不能なボクとパパ』あらすじ＆概要

イギリスの児童文学作家ジュリアンは、妻でイラストレーターのイングリッドと共に人気絵本を出版している。オーストラリアでサイン会を予定していたが、ジュリアンがSNSで不用意な再投稿をしたために炎上し、大手書店でのサイン会が中止に。急きょ場所を変えて開こうとするが、そこでも問題が発生！ サイン会をやめようとしていたところ、突然、ジュリアンに向かって「ぼくはあなたの息子です」と名乗る青年、オースティンが現れた！

自閉スペクトラム症の主人公オースティンを演じるのは、オーストラリアの恋愛リアリティーショー『Love on The Spectrum（原題）』に出演し、自身も自閉スペクトラム症の俳優、マイケル・テオ。

日本語吹き替えはモデルや俳優として活躍する栗原類がつとめる。突然現れたオースティンに右往左往しながらも、彼と心を通わせていくジュリアンとイングリッドを演じるのは、イギリスでコメディアンや俳優として活躍するベン・ミラーと、映画『ブリジット・ジョーンズの日記』などに出演のサリー・フィリップス。

［出演］

オースティン：マイケル・テオ（声：栗原 類）

ジュリアン：ベン・ミラー（声：松本 保典）

イングリッド：サリー・フィリップス（声：塩田 朋子）

ビル：ロイ・ビリング（声：宮本 誉之）

メル：ジア・カリデス（声：本田 貴子）

ほか

『オースティン 予測不能なボクとパパ』放送情報

［放送予定］

2026年1月7日（水）よる11：35スタート！ 毎週（水）よる11：35〜

［音声］

ステレオ 2か国語 （主音声：日本語吹き替え／副音声：英語）

※放送日時は変更になる場合があります ※BS8Kでは2025年3月放送

（海外ドラマNAVI）

