2025年に、SNSでもっとも炎上したコスプレイヤーといえば、間違いなく鹿乃つの氏であろう。鹿乃氏は「ダンジョン飯」のマルシルのコスプレで大阪・関西万博を訪問したところ、「万博にコスプレで行くとは何事か」と批判が殺到し、Xが大炎上した。一般的なコスプレイヤーだった鹿乃氏は、これを機に様々な意味で有名人となった。

当初は“万博でコスプレをすることの是非”も議論されていたのだが、いつの間にか鹿乃氏への個人攻撃がエスカレート。それは現在進行形で続いている。

わずか1年足らずで、予期せぬ形でネット上での知名度が上がってしまった鹿乃氏。炎上した直後は落ち込んだこともあったというが、現在は炎上をむしろ肯定的に捉えているという。そのモチベーションはいったいどこから来るのだろうか。（全2回のうちの第1回）【文・取材＝山内貴範】

変身願望からコスプレに興味を抱く

――まずは、鹿乃さんがコスプレを始めたきっかけを教えてください。

コスプレイヤーの鹿乃つのさん

鹿乃：私は北海道の出身で、2021年に上京してきました。札幌にいた時は普通に会社員をしていて、コスプレはまったくやっていませんでした。ところが、上京後にイベントでコスプレイヤーの方を間近で見て、オーラに圧倒されたんです。自分もやってみたいなと思い、2023年の夏のコミックマーケット（以下、夏コミ）で初音ミクのコスプレをしたのが最初です。

――アニメやゲームはもともと好きだったんでしょうか。

鹿乃：好きでしたね。「ニコニコ動画」は全盛期の時代に視聴していたので、初音ミクには特別な思い入れがありますし、子どもの頃は「おジャ魔女どれみ」や「カードキャプターさくら」を熱心に見ていました。

かわいい女の子が登場するアニメを見ていた影響で、変身願望とか、きれいな洋服に憧れがありましたね。私がコスプレに興味を持ったのも、そういったアニメの影響が大きいのかもしれません。実際にコスプレをしてみると、子どもの頃の憧れを形にできるのが魅力だと思いましたから。

マルシルが好きな理由

――鹿乃さんは「ダンジョン飯」のマルシルのコスプレで大阪・関西万博を訪問し、炎上に見舞われました。炎上については後ほど伺うとして、マルシルのコスプレにハマった経緯を聞かせてください。

鹿乃：もともとマルシルが大好きだったので、意を決して衣装を買ったんです。最初は、似合わないかなと思っていたのですが、撮影をしてみたら凄く楽しかったし、カメラマンさんがとてもいい写真を撮ってくださったんですよ。

そこで、その年の夏コミでもコスプレしてSNSに画像をUPしたら、凄くバズったんです。このときのバズりは炎上ではなく、いい意味でのバズりでした（笑）。

――マルシルのどんなところが好きなのですか。

鹿乃：努力と勇気の塊みたいな人なんですよ、マルシルは。攻撃魔法も回復魔法も、蘇生術も使える。調薬もできる。そして禁忌の黒魔術も、人の役に立てるために研究している。そういった能力をただの自己満足で終わるのではなく、社会に還元しよう、みんなのために役立てようと考えるのが、マルシルの凄いところだと思います。

一方で、人間臭さもあるのが彼女の魅力。とても素直でまっすぐなので、彼女が泣く理由にはいつも凄く共感できます。頑張りすぎて空回りしたり、知識に頼りすぎて失敗したり、鈍臭いところも共感ポイントですね。なんにしても、彼女の笑顔を見るとなんだか私も笑顔になっちゃいます。あとは、何と言っても表情が豊かなところですね（笑）。

マルシルは変顔をするキャラ

――鹿乃さんは、マルシルのコスプレをしたとき、いわゆる変顔もしますよね。

鹿乃：私が変顔をすると、イメージを壊していると言われます。でも、そういう方のほとんどは、原作を読んでないんじゃないかと思います。私はとにかく原作準拠で、原作に近づけるようにしていますから。一口に変顔といっても、いろいろあるんですよ。眉毛の形とか、瞼の使い方とか、口角とか、細かいところを試行錯誤しています。

今では、私がコスプレをすると土台から否定されてしまうようになりました。でも、コスプレは周りに迷惑をかけなければ、自由にやってもいいと思うんですよ。原作者さんが嫌がらない限りは、個人の活動を否定する理由はないと思うんですよね。

――大阪・関西万博の炎上に至るまでの間に、別の炎上は経験してないんですか。

鹿乃：去年の年末、知り合いのコスプレイヤーに逆恨みされてしまい、デマを流されたことはあります。それでも、万博のときは炎上のスケールがまるで違いましたね。4月21日に万博に行って、夜中の12時半にブログ記事をXにUPしたら、翌22日の夜ぐらいからめちゃくちゃ燃え始めました。

「万博にコスプレで行くなんてけしからん」「常識がない」「人目に触れるのはどうかと思う」といったコメントが殺到しました。

マルシルは万博のコンセプトに合っている

――炎上は想定外だったと思うのですが、そもそもなぜ、コスプレで万博に行こうと思ったのでしょうか。

鹿乃：もともと関西旅行の予定があったんですよ。万博に興味はありましたが、当時は批判や、つまらないといった口コミも多く、どちらかといえば“行かない寄り”でした。

でも、ちょうど関西に行く1週間くらい前に、万博会場でコスプレをすることが正式に認められたのです。それなら、仮に万博自体に興味が持てなくてもコスプレをしたという思い出にはなると思って、すぐにチケットをとりました。

――たしかに、大阪・関西万博の公式サイトでは＜コスプレまたは仮装をしての入場は可能ですか＞という質問に対して、＜持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能です。但し、会場内の公序良俗に反する服装や平穏を乱す行為は禁止です＞とアナウンスしています。マルシルを選んだ理由は、やはり一番のお気に入りのキャラだからですか。

鹿乃：それもありますが、マルシルは万博の会場の雰囲気やコンセプトに合っているキャラだと思ったんです。好奇心旺盛なマルシルはきっと、食とか、文化とか、研究が集まるところには絶対興味を持つだろうし。

万が一会場が混雑してパビリオンに入れなくても、マルシルのコスプレで会場を歩いている写真が撮れるのなら、絶対楽しいと思ったのです。

デイリー新潮編集部