2000Ç¯Âå½éÆ¬¡¢ÆâÉô¹ðÈ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©Æù¤Î»ºÃÏµ¶Áõ¤ä¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤Î¥ê¥³¡¼¥ë±£¤·¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬À¤´Ö¤Ë¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¹ðÈ¯¼Ô¤¬ÊóÉü¤ÇÉÔÍø±×¤òÈï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢06Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¡£ÆâÉô¹ðÈ¯¤·¤¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²ò¸Û¤ä¸ºµë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÍø±×¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ï¶Ø»ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀµ¤·¡¢¹ðÈ¯¤Îµ¡±¿¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤âË¡²þÀµ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¸·³Ê²½¤¬¿Ê¤ß¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ðÈ¯¼ÔÄÙ¤·¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ÎÉÔÀµ¤òÀµ¤¹¤Ù¤¯¹ðÈ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡¢¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤ÎÌÖ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤¿ÊóÉüÆ±Á³¤Î¸ÀÏÀÉõ»¦¤Ïº£¤â²£¹Ô¤¹¤ë¡£
²Ì¤Æ¤Ï¡¢·ù¤¬¤é¤»ÌÜÅª¤ÇºÛÈ½¤òµ¯¤³¤¹¡Ö¥¹¥é¥Ã¥×ÁÊ¾Ù¡×¤È¤¤¤¦¿·¼ê¤Î°Õ¼ñÊÖ¤·¤Þ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¹ðÈ¯¼Ô¤ò°à½Ì¤µ¤»¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤Ï¡¢»þÂå¤ò·Ð¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ä¾¶á¤Ç¸À¤¨¤ÐÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡Ö¥â¡¼¥à¥ê¡×¤Î»öÎã¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£10·î22Æü¡¢Âà¿¦´õË¾¤Î¸ÜµÒ¤òÊÛ¸î»Î¤Ë°¶Àû¤·¤ÆÊó½·¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬ÊÛ¸î»ÎË¡°ãÈ¿¡ÊÈóÊÛ¹Ô°Ù¤Ê¤É¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤ÏÂà¿¦Âå¹Ô¤¬¼çÎÏ»ö¶È¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¶¥Áè¤¬·ã²½¡£°ìÊý¡¢¶âÁ¬¸ò¾Ä¤Ê¤É¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ÈÈóÊÛ¹Ô°Ù¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò³È½¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ì¤Ê§¤¤ÄÂ¶â¤ÎÀÁµá¤Ê¤ÉÊÛ¸î»Î¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÂà¿¦´õË¾¼Ô¤ò¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó·È¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤Ë¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤ÆË¡Î§»öÌ³½ê¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤Ë¡¢¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ø¤Î»¿½õ¶â¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç°¶ÀûÎÁ¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¡¼¥à¥ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¸µ½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë¹ðÈ¯µ»ö¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Î¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤äÃ«ËÜ¿µÆó¼ÒÄ¹¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬ÄÉµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¶¯À©ÁÜºº¤Î2Æü¸å¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¿ó¸¶°Â»°Ïº¡Ê¤¿¤±¤Ï¤é¡¦¤ä¤¹¤µ¤Ö¤í¤¦¡ËÊÛ¸î»Î¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥â¡¼¥à¥ê¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ½¾¶È°÷¤Õ¤¿¤ê¤¬6·î¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é2200Ëü±ß¤â¤Îµð³Û¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¿ó¸¶»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÁÊ¾õ¤Ç¤ÏÊÛ¸î»ÎË¡°ãÈ¿¤Î¹ðÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¨¤ì¤é¤ì¤º¡¢¸µ½¾¶È°÷¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡Ö¥â¡¼¥à¥êÆâÉô¤Ç¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¿¤À1²ó¤À¤±È¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬ÉÔË¡¹Ô°Ù¤À¤È¤¹¤ëÁÊ¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎºÛÈ½¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ÈóÊÛ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾åÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ýÉõ¤¸¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¿ó¸¶ÊÛ¸î»Î¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢Ë¡³°¤ÊÀÁµá³Û¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ·ù¤¬¤é¤»ÌÜÅª¤Î¥¹¥é¥Ã¥×ÁÊ¾Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÉÔÅöÀ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï«Æ¯Ë¡¤¬ÀìÌç¤Ç¡¢¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤Ë¾Ü¤·¤¤½ÊÆÁÂç³Ø¤ÎÆüÌî¾¡¸ã¶µ¼ø¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌäÂê»ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÈóÊÛ¹Ô°Ù¤Ï¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Ê¤ÉÆâÉô¤Î¼Ô¤·¤«ÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤¤¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤ÈÎ©¾Ú¤Ç¤¤º¡¢¹ðÈ¯¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°Ç¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÉÔÀµ¤òË½¤¤¤¿ÀµµÁ´¶¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¹¥é¥Ã¥×ÁÊ¾Ù¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¹â³Û¤ÊÇå½þ¶â¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¼¤ò¾å¤²¤¿¿Í¤¬¸å²ù¤Ë´Ù¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤â°à½Ì¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Âç¼ê´ë¶È¤Î»öÎã¤âÂ¿¤¤¡£¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½¾¶È°÷¤¬22Ç¯¡¢°ÍÍê¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¸«ÀÑ½ñ¤Î¼Ì¤·¤¬È¾Æ©ÌÀ¤Î¤´¤ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤òÅìµþ¿·Ê¹¤Ë¹ðÈ¯¡£
¥µ¥«¥¤¤Ï¤½¤Î¸åÂà¿¦¤·¤¿Èà¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤·¤Æ100Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬º£Ç¯7·î¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ê¸½ºß¤â·¸ÁèÃæ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ë¡£
¹ðÈ¯¼ÔÄÙ¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ±´Ö¤Î´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¼¸Ë¸©¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òµ¤·¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿¸©´´Éô¤¬¡¢¡Ö¶ÈÌ³Ãæ¤Ë±³È¬É´¤ÎÊ¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¡×¤È½èÊ¬¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸©Â¦¤ÎÂÐ±þ¤ËÃÎ»ö¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁª¤ËÎ×¤ó¤ÇºÆÁª¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äÈ¿ºØÆ£ÇÉ¤ÎÄÉµÚ¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢Ê¬ÃÇ¤È¤â¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤âº£½©¡¢ÅÚÃÏÇã¼ý¤ÇË¡³°¤Ê»Ù½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÎËèÆü¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤ò½ä¤ê¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿¿¦°÷¤òÆÃÄê¤¹¤ëÄ´ºº¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¹ðÈ¯¼ÔÄÙ¤·¤À¤ÈÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ðÈ¯¼Ô¤Ø¤Î¹¶·â¤ä¡¢Ë¡Äî¤Î¾ì¤Ë°ú¤¤º¤ê½Ð¤¹¥¹¥é¥Ã¥×ÁÊ¾Ù¤Î»öÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤ÎÆüÌî¶µ¼ø¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Ç¤Ï¡¢¹ðÈ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿Â»³²¤ÏÀÁµá¤Ç¤¤Ê¤¤¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¶âÁ¬ÌÜÅö¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ðÈ¯¼Ô¤Î°à½Ì¤ä¸ýÉõ¤¸¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¹¥é¥Ã¥×ÁÊ¾Ù¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¼«ÂÎ¤ÏÁè¤ï¤º¡¢¥â¡¼¥à¥ê¤Î¤è¤¦¤ËËÜÂê¤ÈÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤»ö°Æ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤¹¤È¤«¡¢ÆâÉôÊ¸½ñ¤ò¾¡¼ê¤Ë³°Éô¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÆÀàÅð¹Ô°Ù¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¿¤¯¤Î½£Ë¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ù¤¬¤é¤»¤äÊóÉüÌÜÅª¤ÎÁÊ¾Ù¤ÏºÛÈ½½ê¤¬Áá´üµÑ²¼¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ë¡Åª¤ÊÎ©¤ÆÉÕ¤±¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡×¡Ú30Ç¯°Ê¾å¤âÎä¶ø¡£Ë½ÎÏÃÄ¤â¼«Âð¤Ë......¡Û
¤½¤ó¤Ê¹ðÈ¯¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ë¶È¤«¤é¤ÎÎä¶ø¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÆâÉô¹ðÈ¯¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢30Ç¯°Ê¾å¤â´×¿¦¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£ÉÙ»³¸©ºß½»¤Ç±¿Á÷²ñ¼Ò¥È¥Ê¥ß±¿Í¢¤Î¸µ¼Ò°÷¡¢¶ú²¬¹°¾¼¤µ¤ó¡Ê79ºÐ¡Ë¤À¡£
¶ú²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¥È¥Ê¥ß¤ËÆþ¼Ò¡£ÇØ¹ÁÈ¤Î±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ³ÆÃÏ¤Î±Ä¶È½ê¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢Åö»þ¤Ï¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´ôÉì±Ä¶È½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿1974Ç¯¡¢ÃæÅì´íµ¡¤ËÈ¼¤¦¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢ÅÄ¼Ë¤Î²áÁÂÃÏ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ½¾Íè¤Î3ÇÜ¶á¤¤±¿ÄÂ¤òÀßÄê¤·¤¿¤ê¡¢Ìó50¼Ò¤ÇÁÈ¿¥¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯Ï¢ÌÁ¤¬°Ç¥«¥ë¥Æ¥ë¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÌ¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¶ú²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¤Î¼å¤ß¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¼«Í³¶¥Áè¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÉû¼ÒÄ¹¤ËÀ§Àµ¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Õ¤ò·è¤·¤ÆÆÉÇä¿·Ê¹¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¡¢¹ðÈ¯¤¬1ÌÌ¥È¥Ã¥×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¶ú²¬¤µ¤ó¤Ï½ê´É¤Î±¿Í¢¾Ê¤ä¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ë¤â»ö°Æ¤òÅÁ¤¨¡¢¶È³¦Â¦¤Ï°Ç¥«¥ë¥Æ¥ë¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Æ¿·Ê¹¤ËÇË´þ¸ø¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Í¦µ¤¤¢¤ë¹ðÈ¯¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈà¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¼¹Ù¹¤ÊÂà¿¦´«¹ð¤À¤Ã¤¿¡£¾å»Ê¤é¤Ë²¿ÅÙ¤â¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤Æ¤â¾Íè¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Æ±¶¿¤Î¼èÄùÌò¤¬¶ú²¬¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¡¢Ìë¤Î7»þÈ¾¤«¤éÍâÄ«¤Î4»þÈ¾¤Þ¤Ç¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤í¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤ÇÂà¼Ò¤ò¶¯Í×¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¡£
¡ÖË½ÎÏÃÄ¤Î¼ãÆ¬¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ø¼¤á¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¼ã¤¤¼Ô¤ò»È¤Ã¤Æ¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç»¦¤¹¤¾¡Ù¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º©°Õ¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ø»ä¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Íâ75Ç¯¤Ë¸¦½¤½ê¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤¬06Ç¯¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¶Ð¤áÀè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤È¤¤¤¨¤ÐÁð¤à¤·¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤²²¼¤í¤·¡¢Àã²¼¤í¤·¤Ê¤É¤Î»¨Ì³¤·¤«Í¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢·î¤Î¼ê¼è¤ê¤ÏÌó18Ëü±ß¤«¤é¾ºµë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Î¢ÀÚ¤ê¼Ô°·¤¤¤Î¶ú²¬¤µ¤ó¤Ë¡¢ÍÊ¸î¤Ï¤ª¤í¤«ÀÜ¿¨¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÆ±Î½¤Ï³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡£ÁÂ³°´¶¤ä¶þ¿«´¶¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¼¤á¤ë¤Ù¤¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤À¡×¤È¤¤¤¦¸Ç¤¤¿®Ç°¤¬¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤ÎÆâÉô¹ðÈ¯¤Î·Ð¸³¼Ô¤äÃÏ¸µ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿³°Éô¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í´ÖÀ¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£
02Ç¯¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¾º³Êº¹ÊÌ¤ä¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤è¤ëÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¥È¥Ê¥ß¤òÄóÁÊ¡£05Ç¯¤Î°ì¿³È½·è¤ÇÌó1400Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¡¢¹µÁÊ¿³¤ÇÏÂ²ò¤·¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬ÊóÉü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥ä¥¯¥¶¤Ë×ø³å¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬»ö¼Â¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡×
¹ðÈ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ¶ø¤Þ¤ß¤ì¤Î²ñ¼Ò°÷¿ÍÀ¸¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¶ú²¬¤µ¤ó¡£¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ë¡¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ï»Ä¤ë¡£
¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ðÈ¯¤·¤ÆÊóÉü¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢¹ðÈ¯¼Ô¤¬ºÛÈ½¤ÇÁÊ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÀ§Àµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬ºÛÈ½¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤ÎÏ«ÎÏ¤ä¥«¥Í¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊóÉü¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Í»ö¸¢¤Ï²ñ¼Ò¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÇÛÃÖ¤äÄÂ¶â¡¢¾º³Ê¤ÇÉÔÅö¤Êº¹ÊÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
Á°½Ð¤ÎÆüÌî¶µ¼ø¤â¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Î·ç´Ù¤òÃ²¤¯¡£
¡Ö´ë¶ÈÂ¦¤â¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ÊÊóÉü¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ø¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤¬°¤¤¡Ù¡ØÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÊÌ¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Ä¨²ü¤ä¸ºµë¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÂÇ¤Á¤ò¤¹¤ë¡£·ë¶É¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¹ðÈ¯¼ÔÄÙ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà¥¶¥ëË¡á¤Î¤Þ¤Þ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤Î¾å¤ÇÆüÌî¶µ¼ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¹ñÌ±À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡Ö¹ðÈ¯¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥à¥é¼Ò²ñÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤¬¶¯¤¯¡¢·Ð±Ä¿Ø¤«¤é¤Ï¡ØÏÂ¤òÍð¤·¤¿¡Ù¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØÉÔÀµ¤ËÆÀ¤¿¥«¥Í¤ÇµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ª¤Þ¤¨¤âÆ±ºá¤À¤í¡Ù¤È¤¤¤¦Æ±Ä´°µÎÏ¤¬¹ðÈ¯¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶õµ¤¤òÆÉ¤àÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Î¶¯²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Î¤è¤¦¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤Ç²Ô¤¤¤À¼ý±×¤Ï¹ñ¸Ë¤ËÊÖÇ¼¤µ¤»¤ëÀ©ÅÙ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÀµ¤òµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤ÍÞ»ßÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ©ÅÙÀß·×¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
ÁÈ¿¥¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ðÈ¯¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ëÍ«¤µÀ²¤é¤·¤È·Ú»ë¤¹¤ë¥à¡¼¥É¤¬²þ¤Þ¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥¹¥é¥Ã¥×ÁÊ¾Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ðÈ¯¼ÔÄÙ¤·¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
