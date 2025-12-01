この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「『さっさと殺されてください』と言ったのは犯人ではない」ドラマ『良いこと悪いこと』予告映像から考察する発言の主

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第７話ドラマ考察 予告でターボーへ「ころされて」と言った犯人を特定！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。ドラマ『良いこと、悪いこと、だって同じ顔してる』の第8話予告映像で、ターボー（森本慎太郎）が何者かに言われた「さっさと殺されてください」という衝撃的なセリフについて考察した。



動画の冒頭、投稿者はこのセリフが視聴者の間で「ターボーの死亡フラグではないか」と話題になっている状況に触れる。しかし、氏はこれまでの犯行との比較から、この見方に疑問を呈した。氏は、これまでの被害者であるひんちゃん（水川かたまり）やニコちゃん（松井玲奈）が「有無を言わさず殺害されている」ことを指摘。それに対し、今回は犯人がわざわざ姿を見せ、言葉をかけている点について「これまでの犯人像とまるっきり違う」と分析する。



この矛盾点から、氏はセリフの真意について新たな解釈を提示する。予告映像には、ターボーが「俺がそいつを…」と誰かへの殺意を口にするような場面も含まれている。このターボーの暴走を止めるために、仲間が「（そんなことをするくらいなら）さっさと殺されてください」と諌めたのではないか、というのが氏の説である。



では、その発言の主は誰なのか。氏は、その人物が「どの子（猿橋園子／新木優子）」である可能性が高いと結論付ける。その最大の根拠は「どの子はターボーに対してずっと敬語を使っている」という点だ。犯人が殺害対象に敬語を使うとは考えにくく、この言葉はむしろ「ターボーの行動を諌めているように思える」と語る。この説によれば、問題のセリフは死亡フラグではなく、ターボーが「都合の悪い真実を隠し、誰かに罪を被せようとしている」可能性を示唆する、より複雑な状況を暗示しているのかもしれない。