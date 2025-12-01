モバイルアーツは、アイドルグループ「ゆるめるモ！」とコラボしたMVNOサービス「ゆるモ！（ゆるめるモバイル）」を発表した。提供開始は2026年2月6日になる予定。

回線はNTTドコモ網を利用し、月間50GBのデータ通信容量に加えて、上り通信のデータ消費が発生しない「上りカウントフリー」を標準で備える。月額料金は3080円。

「ゆるモ！」では、収益の一部が「ゆるめるモ！」のライブ開催や楽曲制作といった活動に充てられ、契約するだけで会員特典を受け取りながら推し活が楽しめるという。

さらに、契約者数が一定数に到達すると「ゆるモ！」協賛ライブを開催する予定で、会員が増えるほど会場規模も大きくなる仕組み。

ゆるめるモ！

回線仕様はドコモ回線を使ったMVNOサービスで、データ容量は50GB。上りはカウントフリーとなり、ライブ動画なども上げ放題だとアピールする。月額3080円で、かけ放題などのオプションも用意されている。

サービスの詳細スペックや特典内容は現在検討中で、メンバーの「へそ」「らき」らとともにサービスを考えているという。

へそ

らき

現在、2月の申し込み開始に向けた案内通知の登録を受け付けており、登録のうえ実際に申し込むと限定スマホ壁紙がもらえるキャンペーンも実施している。