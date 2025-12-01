アルコ＆ピース平子祐希「限界」ボディ露出 ベッド＆シャワーシーンも…自身初写真集『艶夢』【コメント全文】
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希の自身初となる写真集 『艶夢（えんむ）』（講談社）が、来年2月14日に発売されることが決まった。
【写真集カット】アルピー平子、ダンディな色気たっぷりのベッドシーン
甘いマスクに圧巻の体格、優しい語り口と愛妻家な一面で、今、日本中から熱視線が注がれている「平子祐希」を余すことなく堪能したい…という欲望をたっぷり満たし、読者を艶やかな夢に誘う、唯一無二の本格写真集が完成した。
平子は、2025年上半期タレントテレビ出演本数ランキング4位、バラエティーやラジオ、ドラマなど全方位で活躍する。写真集では、そのXXLボディから放たれるダンディな色気を、上質で多彩なシチュエーションで、いろいろな角度から浴びるほど堪能できる。さらに、写真に寄せた平子らしい「語り」と甘いボイスを耳元で楽しめる音声コンテンツも収録する。
公開された表紙は、ハッとするような平子の艶めきを感じられる、『艶夢』を
象徴する1枚。さらに、本文より先行公開の3カットも解禁された。
講談社 ViVi編集部が総力を挙げて手がけ、一流カメラマン・スタイリスト・ヘアメイクとともに、平子の魅力を引き出した。また、平子自身もこの写真集に体を張って向き合い、「限界」までそのボディを披露。ベッドシーンやシャワーシーンなども披露する。
このほか、大型犬との共演や、果実で表現する「命」など、平子からあふれ出すアイデアを形に。また 、ホームタウンである高円寺や思い出の詰まった中野の劇場など、ロケでは平子ゆかりの場所も巡った。
発売を記念して、平子と会える・話せるイベントも実施する。
■平子祐希 コメント
みんなと逢える場所をずっと模索してきました。ひっそりと人目を忍んで過ごせる逢瀬の場を。そして一つの答えに辿り着いたのです。僕が写真集になって会いに行けばいいのだと。幼い頃に聴いていたメトロポリタンミュージアム。少し不気味で楽しげなあの歌よろしく、この本にあなたを閉じ込めます。ページを開いてお入り下さい。少し奥まった部屋で待ってます。
