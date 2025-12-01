11月30日、佐賀競馬場で行われた5R・フォーマルハウト賞（2歳牝・ダ1400m）は、笹川翼騎乗の1番人気、サキドリトッケン（牝2・佐賀・真島元徳）が勝利した。1/2馬身差の2着にファーマドール（牝2・大井・飛田愛斗）、3着にハクアイドゥマン（牝2・佐賀・真島正徳）が入った。勝ちタイムは1:29.1（良）。

2番人気で山口勲騎乗、サラサチャレンジ（牝2・川崎・佐々木仁）は、4着敗退。

笹川「全国レベルの馬」

1着 サキドリトッケン

笹川翼騎手

「本当に強い馬に乗せていただいて、僕が勝ったというより勝たせていただいたレースだったかなと思います。陣営の皆さんのおかげだと思いますし、乗せていただいたオーナーや先生にも本当に感謝したいです。一通りレース映像を見ましたし、吉原さんや竜也にも聞いてレースに臨みました。聞いた通り、イメージ通りで、必ず良い脚を使ってくれると聞いていたので、それを信じて乗っていました。枠も外でしたし悪くないと思っていましたし、馬の進むところで乗ろうかなと思っていて、道中も進んでないように見えるんですけど、ずっと余裕はあって3コーナーで外に出したところでもう勝てるなという感じでした。馬には少し仕掛けが早いよと言われたような気もしますが、（結果的に）良かったです。佐賀から怪物をというテーマがあるようですが、本当にその通りの馬になってくれると思います。次がどこになるかは分かりませんが、全国レベルの馬ですし、まだまだ良くなってくれるはずです。佐賀競馬で重賞に勝つのは初めてで、やっと表彰台に立ってインタビューできました。とても気持ちがいいです。気をつけて帰ります。ありがとうございました」

サキドリトッケン 7戦5勝

（牝2・佐賀・真島元徳）

父：トゥザワールド

母：プロハンター

母父：シーキングザダイヤ

馬主：三岡有香

生産者：ヒカル牧場

【全着順】

1着 サキドリトッケン

2着 ファーマドール

3着 ハクアイドゥマン

4着 サラサチャレンジ

5着 イルフロッタント

6着 ダイメイアイ

7着 インパルスベラ

8着 シシランマン

9着 ランドヴェイル

10着 パウリノ

11着 ムーヴザクラウド

12着 マテラブルース