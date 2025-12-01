「必要性を感じない」義母に借金して実家に戻った夫→【離婚を決意】した妻の悲痛な本音【ママリ】

夫の借金が発覚。義母が一時的に肩代わりをしてくれたけど…。

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

うちの旦那どう思いますか？



結婚前借金隠していて、出産後借金発覚。

金融会社に義母が肩代わりしてくれた為、現在旦那は給料のキャッシュカードを義母に握られながら義母に返している。

借金を隠していた旦那を庇う義母と嘘を付くのはおかしいと思う私で意見のすれ違いがあり不仲になりました。



旦那は義母に借金を返し終えないと一緒に暮らせないと言っている為、旦那は実家に行った為別居中です。

借金は130万ですが、旦那曰く1年近くかかっても返し終えないと思うと言っています…（旦那の年収は300万以上なので1年もかかるのは普通におかしいですが）

義母は私の事を嫌っている為、旦那に「離婚しな」と何度も言っているみたいです。多分そのこともあり子ども含め3人で会う時は義母にバレないようにします。 出典：

夫との結婚前に夫が作っていた借金が、結婚後に発覚したというMさん。借金の返済は一時的に義母が肩代わりしてくれたので、現在夫は義母にお金を返しています。



ただ、夫は義母へのお金の返済が完了しないとMさんと暮らす家には戻らないと言っているのだとか…。

私には両親がいないので頼る先もなく毎日ワンオペです。

一時期産後うつ状態もありましたが今は、子どもとの2人暮らしは毎日幸せです。

今1番大変な0歳児の時期を1人で見ている為、旦那と一緒に住むことに疑問を持ち始めています。



週一の休みは私たちの家に来ますが、洋服を借りたら脱ぎっぱなしで床に放置。休みの前日にバーで働いている為、バーで着た洋服洗っといてと渡されて朝から昼前まで旦那は仮眠。



旦那がいたら私の仕事が増えるし、育児に参加するために会いに来ると言うより娘を眺めるために来てるようにしか感じません。（抱っこくらいしかしません）



こんな旦那と一緒に暮らす必要性が感じなくなったのですが、娘からお父さんを奪うことに抵抗があります。



みなさん客観的な意見でどう思いますか？ 出典：

夫がいないため、基本的にはワンオペで家事育児をこなしているMさんは、当初は戸惑いもあったようですが、今は夫がいない毎日に慣れてきました。むしろ、夫がいる時間がイレギュラーに思え、果たして夫が必要なのか?という思いまで。



こうしたMさんの思いに、ママリユーザーからは率直な声が届きました。

夫への愛はある？選択肢に対するさまざまな声

離婚していいと思った

子どもから父親を奪うことにはならないと思う

そういう存在に出会う機会はたくさんあると思うし、お父さんがいなくても立派に育つことは出来ると思う。

経済面で支えられていなければ、心理面でもだめ、もう無理やん？



旦那を愛してるなら別だけどね 出典：

家族の形はさまざまで、両親がそろっていないことが子どもにとってネガティブな要素になるとも限りません。ただ、Mさんが夫に対して愛情があるのであれば、関係の改善を試みるのも選択肢の一つになるでしょう。



その他、離婚するタイミングについても意見が寄せられました。

客観的で無責任な発言になりますが

私ならそんな旦那要らないですね😭

離婚するにしても子供の記憶に残らない低年齢の今の方が良いなと考えます。 出典：

子どもがパパのことをよく覚えていないような時期に離婚したほうが良いという考え方もあるようです。



離婚そのものは選択肢であって、その選択はネガティブとも限りません。Ｍさんは夫とも話し合った上で、自分にとって幸せになれると思う道を選べるといいですね。誰と比べるでもなく、自分にとってよりよい家族の形を見いだせるよう、まずは行動を起こすことが大切なのではないでしょうか。

確認無しで頻繁に外出する夫…自分が友人とのお出かけを希望すると不機嫌に

毎週土日のどちらかは当たり前のように子供2人置いて出かける旦那。



私も土日のどちらか友人と大人だけでお出かけしたい(共通の友達の結婚祝いを見にいきたい)ので可能か確認したら、『え？子供達は俺にみとけってこと？」と😌

他に誰がみるんだろ。と思いつつお願いします。と伝えると

不機嫌に😕



いつもあなたがお出かけするとき私は何も言わずに子供達2人見てるんだけどそれわかってないのかな？

と思うような発言にびっくりしました(笑)



そして、旦那は八方美人で外では本当にいいパパ。優しい旦那。

でも家でのオフが凄いです。

そして公園などでたまたまお友達に会ったりすると我が子より他の子に全力で尽くします。

なので子供の友達のママ達からは素敵なパパ✨✨と必ず言われます。

いつもの家での姿をみせてあげたい😇💢



すいません。なんだか最近旦那に対してモヤモヤと不満が溜まり過ぎて爆発する前にこちらに吐かせて頂きました🙇‍♀️ 出典：

投稿者さんの夫は週末になると土日どちらかはいつも外出し、投稿者さんは当たり前のように1人で子どもたちを見ているとのこと。そんな日が続く中、ご自身も友人と外出したいことを相談すると、夫が不機嫌になったようです。2人の子どもであるはずが、夫が1人で子どもたちを見ることを嫌がる様子に驚く投稿者さん。



また、投稿者さんの夫は家の中と外では様子が変わり、八方美人な面があるとのこと。他の方から見ると良いパパという印象を持たれることが多く、そのことにも不満を感じ、今すぐにでも爆発してしまいそうな様子です。

ママリには共感の声が続々！自由な時間を過ごせる＝家庭を守っている人がいる

この投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が届いています。

「そうなんですー！外面だけはほんと良くてー😊」って言いたくなりますね😂



うちの両親は私がたまに愚痴るので実態は知ってますが、私の祖母とか旦那の両親も騙されてて「よく(育児)やるなぁ」と感心してます☹️ 出典：

めっちゃ同じです😂



私も昔は溜め込むタイプだったんですが、最近それだとイライラが半端じゃなくて爆発しそうになったので伝えるようにしました笑



あなたが自由に出かけてる間、家で子供たちを守っている人がいるんですよ～～って感じですよね😂



それを当たり前だと思うなら、旦那が見るのも当たり前のはずですよね😇 出典：

何で自分だけ許されると思ってるんですかね😑💦

家族ぐるみで付き合いのあるお友達がいたら、本性を暴いてやりたいです🤣 出典：

「ママリ」には、投稿者さんの思いに共感する声が多く寄せられています。



パパが自由な時間を過ごせていることは、ママが家庭を守っていることで成り立っていることをパパが理解する必要があります。その上で、ママが子どもを見ていることが当たり前だとしたら、同じ親であるパパも子どもを見ることは当たり前のこと。



「話しても分かってくれない」と諦めず、伝えるようにしたという声も届いています。ママばかりが我慢して溜め込んでいると、ストレスが溜まっていくばかり。パパが気付いていないこともあるかもしれないので、思い切って話し合うことも大事かもしれませんね。



外で良いパパができるのなら、家の中でも良いパパを発揮する力を本来は持ち合わせているのしょう。頼ることでパパの中にも自覚が芽生え、投稿者さんのモヤモヤが晴れることを願います。

義母の妹夫婦の家でBBQ

義母の妹夫婦の家にBBQしてお泊まりしました。

義母と妹さんは不仲で義妹夫婦(長女と同じ歳の娘がいる)と私たち夫婦子供と泊まりました。

旦那は義母より義母の妹さんと仲が良くお泊まり大好きですが私は嫌です🥲お泊まりの時親戚同士楽しくお酒飲んでワイワイしてましたが私は分からない話が多くて蚊帳の外でした💦BBQの席は暑くて食べ物やタレからとても遠いので全然食べれず子供の面倒で精一杯の中旦那は私と少し離れた席でお酒飲んで親戚と話し込んで食べてる姿に腹が立ってしまいました😩💦

なので｢おなかいっぱいいっぱいなので部屋で休憩します｣と嘘をついて子供たちと涼しいお部屋で休憩しました🥲お腹すいてましたが我慢してて夜中に次女のベビーフード(少し多めに持っていったので、、)夜中に食べて乗り過ごしました😭 出典：

義母の妹宅でのBBQとお泊りを経験したという投稿者さん。お酒を飲んで親戚同士盛り上がるのはいいとして、食べることもできず、お子さんのお世話で精いっぱいの投稿者さんを気にせず過ごしていたとしたら、夫に腹が立ってしまうのも納得です。



夜中にベビーフードを食べるほどおなかがすいていたというのは、とてもかなしいですね。

帰り道、夫に本音をぶつけたら

旦那に帰りの車で｢楽しかったね😁｣とニコニコしてましたが｢会話が分からなくて蚊帳の外だった、BBQ子供の面倒見てて全然食べれなかった、気を使ってばかりでつかれたから日帰りで行きたい、お泊まりなら行きたくない｣などと不満を話したら怒られました。

お泊まりが定番だしお酒飲みたいから日帰りは無理って言われました😭私は運転苦手なので旦那が運転してるので仕方ないですがそれなら長女と旦那だけで行って欲しい、、、旦那から｢うちの親戚に気を使わなくていいよ、会話分かる話をしてって義妹に言っておく｣って言われたので｢余計なことをしないで｣と止めさせましたが、、、旦那の親戚気を遣いますよね？理解してくれない旦那にガッカリしました🥺 出典：

親戚との時間を楽しんだ夫に本音をぶつけた投稿者さんですが、夫は自分の希望を優先し、投稿者さんの意見を聞いてくれなかったようです。



この投稿に対し、ママリユーザーさんからは「義実家なんだから多少は気を使うもの。最低限、お子さんの面倒を見たり、奥さんを気遣ったりしてほしいものですね」「私なら、子どもたちみててとその場で言っちゃいます」というような声がありました。



気疲れしてしまう人が多いであろう夫側の親戚とのBBQ、自分が同じ立場になったらどうしようと考えさせられるエピソードでした。

