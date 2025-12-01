エールディヴィジ 25/26の第14節 トウェンテとＡＺの試合が、12月1日00:45にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。

トウェンテはリッキー・ファンボルフスビンケル（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはイサク・イェンセン（MF）、トロイ・パロット（FW）、ウェスリー・パタティ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

トウェンテは後半の頭から選手交代。マルコ・ピアツァ（FW）からダーン・ロッツ（FW）に交代した。

66分、ＡＺが選手交代を行う。ウェスリー・パタティ（FW）からマチェイ・シン（MF）に交代した。

71分、トウェンテが選手交代を行う。リッキー・ファンボルフスビンケル（FW）からサム・ラマース（FW）に交代した。

75分、ついに均衡が崩れる。トウェンテのバート・ファンルーイ（DF）のアシストからダーン・ロッツ（FW）がゴールが生まれトウェンテが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、トウェンテが1-0で勝利した。

なお、トウェンテは69分にリッキー・ファンボルフスビンケル（FW）、85分にギリェルメ・ペイショト（DF）に、またＡＺは48分にウーター・ゴーズ（DF）、49分にトロイ・パロット（FW）、62分にキース・スミット（MF）、90+2分にマテオ・チャベス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 03:01:01 更新