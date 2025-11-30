来年３月のミラノ冬季パラリンピックのスペシャルアンバサダーを務める「新しい地図」の稲垣吾郎、草ナギ剛、香取慎吾が３０日、都内で「応援のチカラ プロジェクト」記者発表会に登壇した。

３人は駆けつけたパラリンピック出場内定選手とクロストークを展開。香取が制作するアートにのせて応援メッセージを選手に届けることができる「応援のチカラ プロジェクト」への参加を呼び掛けた。

大会は残り約４か月に迫り、今年も残り１か月。１年を振り返り漢字一文字を聞かれると、「舞台を半年以上関わってきた」という稲垣は「舞」、「無心に目の前にあるものに集中できた」という草ナギは「無」を挙げた。最後の回答者となった香取は「ドラマをやらせてもらって、主題歌まで歌って、歌番組も出させて…。あと１か月ですけど、紅白出場を目指してます！」と宣言。特別枠をのぞいて、すでに発表になったと言われると、「え！落ちたかー！」と悔しがり、会場の笑いを誘った。

それにあやかったのか、来年の抱負を聞かれた草ナギは「時間はみんな平等なので、その中で自分ができる努力をして、紅白を目指したいと思います」と意気込み、再び会場の笑いを誘った。