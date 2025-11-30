¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¤â¼þ°Ï¤«¤é°ÚÉÝ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¡Ö²øÊª¡×¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿£µÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡·à
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè24²ó¤Ï¡¢»Ë¾å£µÆ¬ÌÜ¤Î»°´§ÇÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¶¯¤µ¤«¤é¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¥í¡¼¥ë¤Î²øÊª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò°µ¾¡¤·¤¿¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¡photo by Kyodo News
¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢Áö¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢°µÅÝÅª¤ÊÁöÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤Ï¡Ö¥È¥ì¥»¥ó³Ø±à¡×¤Ë½¸¤¦¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤«¤é¤â°ÚÉÝ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¡¦¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï1993Ç¯¡¢£³ºÐ¡Ê¸½£²ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î²Æ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ï£Ç£ÉÄ«ÆüÇÕ£³ºÐ£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£´ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î£Ç£É»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¡¢£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ»Ë¾å£µÆ¬ÌÜ¤Î»°´§¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ£Ç£É£µÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¶¯¹ëÇÏ¤¾¤í¤¤¤Î£Ç£É¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÂ¾ÇÏ¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÁö¤ê¤Ã¤×¤ê¤È¡¢Æ±ÇÏ¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¶ñ¤Î¥·¥ã¥É¡¼¥í¡¼¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¥í¡¼¥ë¤Î²øÊª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÏÉ¡¤ËÇò¤¤¥Æ¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¥í¡¼¥ë¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬"²øÊª¤Ö¤ê"¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¿ôÂ¿¤¤¤¬¡¢À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤¹¤ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¸«¤»¤¿Áö¤ê¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ºÐ²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢²´ÇÏ»°´§½éÀï¤Î»©·î¾Þ¤Ç¤â¸åÂ³¤Ë£³ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤ë´°¾¡·à¤òÈäÏª¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡£¤â¤Ï¤äÆ±À¤Âå¤ËÅ¨¤Ï¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»°´§¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÏÃ±¾¡1.2ÇÜ¤È¤¤¤¦ÃÇÁ³¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡18Æ¬Î©¤Æ¤Î£¸ÏÈ17ÈÖ¥²¡¼¥È¤«¤éÈ¯Áö¤·¡¢Æ»Ãæ¤Ï£¶¡Á£·ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¡£¼çÀï¤ÎÆî°æ¹îÌ¦µ³¼ê¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¡¢Çò¤¤¥·¥ã¥É¡¼¥í¡¼¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿²øÊª¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¸¡¹¤È¤·¤¿Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤¢¤¿¤ê¤ÇÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Âç³°¤«¤é¿Ê½Ð¡£Ä¾ÀþÆþ¸ý»þÅÀ¤ÇÁá¤¯¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î¿ÊÏ©¤À¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç³°¤ØËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ä¾Àþ¤â³°¤Ø¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ø¤È´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç°ìÆ¬¤À¤±°ã¤¦¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Âç³°¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¾ÀþÈ¾¤Ð¤¹¤®¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÌ¼¡¸µ¤ÎËöµÓ¤Ç¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£ºÇ¸å¤Ï¸åÂ³¤Ë£µÇÏ¿È¤â¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÇË²õÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯"²øÊª"¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÏµÆ²Ö¾Þ¤Ç¤â¶Ã°ÛÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ»°´§Ã£À®¡£Â³¤¯ÍÇÏµÇ°¤Ç¤ÏÎòÀï¤Î¸ÅÇÏ¤Þ¤Ç·âÇË¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯¡¢¸ÅÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï»ÏÆ°Àï¤ò²÷¾¡¡£²øÊªÅÁÀâ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¸Ô´ØÀá±ê¤òÈ¯¾É¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢1996Ç¯¤Î£Ç¶ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¡Êºå¿À¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤Ç¤Ï¥Þ¥ä¥Î¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¤È¤ÎßõÎõ¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤òÀ©ÇÆ¡£²øÊªÉü³è¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ì¡¼¥¹¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ïº£¤Ç¤â¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌ¾¾¡Éé¡×¤Ëµó¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£