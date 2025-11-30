デビュー５周年記念！ ENHYPEN関連作品ABEMAで無料配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、韓国の７人組男性アイドルグループENHYPENのデビュー５周年を記念し、彼らが誕生したABEMA独占配信のオーディション番組『I-LAND』をはじめとするENHYPEN関連作品を11月30日（日）より10日間限定で無料配信することを決定した。
2020年11月30日にデビューしたENHYPEN。韓国、日本、アメリカ、オーストラリア出身のメンバーからなる多国籍グループとしてグローバルな人気を誇り、デビュー以降スター街道を駆け上がっている。彼らが誕生した「ABEMA」独占配信の次世代K-POPボーイズアーティスト誕生の過程を描く観察型リアリティー番組『I-LAND』は、CJ ENMのコンテンツ制作力とBTSやTOMORROW X TOGETHERを生み出したBig Hit Entertainmentのプロデュース力を融合させた合弁会社BELIFT LABの初プロジェクト。最終話で行われたファイナルテストの総視聴数は300万を突破。SNSでは関連ワードが世界トレンド１位を獲得し、日本国内でも10個以上がトレンド入りするなど、世界中で大きな反響を巻き起こした。
今回はそんな『I-LAND』のほか、ENHYPENが初めて演技に挑戦した甘酸っぱい青春を描くウェブドラマ『EN-DRAMA』、韓国の人気音楽番組『ミュージックバンク』のENHYPENが出演した#1216（2024年７月26放送）、#1229（2024年11月15日放送）、#1230（2024年11月22日放送）、#1231（2024年11月29日放送）の４つの放送回を無料配信する。
