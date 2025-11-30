100均にいいの出てるよ！良すぎてみんなに推したい…ありそうでなかった推し活ケース

今回ご紹介するのはダイソーで見つけた推し活グッズ！お気に入りのフィギュアや小さな人形を、埃や汚れから守りながら飾れるディスプレイボックスです。シンプルながらも円柱型で、なんと台座は白！中身が映えるようなボックスで、積み重ねも可能です。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：円柱型ディスプレイボックス（B）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：高さ10cm×幅7.5cm×奥行き7.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480763514

フィギュア好きさん必見！ダイソーで見つけたディスプレイボックス

今回ご紹介するのはダイソーで購入した『円柱型ディスプレイボックス（B）』。フィギュアや小さめのぬいぐるみなどを飾るのにぴったりなアイテムです。

ホコリから守りながらキレイにディスプレイすることができるので、フィギュア好きさんは必見です！

今回あえてこの商品を購入したのは、台座部分が白いから。

意外とこの台座部分も透明なものが多く、置く場所の色が影響して中のものが見えにくくなってしまいますが、白なら中身を引き立てることができます。

中身がよく映える！積み重ねも可能なディスプレイボックス

使い方はシンプルで、台座の上にフィギュアを置いたら、円柱のケースを上からかぶせるだけ。

やはり台座が白い分、フィギュアがよく映えて見えますね！また円柱型なのがかわいらしく、お店のディスプレイのようです。

小さめのぬいぐるみを入れるとこんな感じ。ケース部分は透明でシンプルなので、中身をキレイに見せてくれますよ。

今回はダイソーで購入した『円柱型ディスプレイボックス（B）』をご紹介しました。お値段は1つ110円（税込）。複数購入すれば積み重ねることができるので、省スペースで複数飾りたいという方にもおすすめです。

意外とありそうでなかった円柱型で、台座部分が白いタイプのディスプレイボックス。とてもおすすめなので、ぜひ手に取ってみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。