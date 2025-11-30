¥¢¥í¥Þ¤Î¡Ö¥ª¥¤¥ëÊä½¼¤¬ÌÌÅÝ¡×ÌäÂê¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ª¤ï¤ë¡£2¥«·îÊüÃÖOK¤ÊÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µ¡¤¬²È¤Î¶õµ¤´¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢SANDER¤Î¡ÖThe Shine Mist¡×¤Ï¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤ÎºÇ½ª²ò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¹á¤ê¤Î¹¤µ¡¢±¿ÍÑ¤Î¼ê·Ú¤µ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤Ëµá¤á¤ë¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤¯Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤Î¸ò´¹¤¬ÌÌÅÝ¡¢¥³¡¼¥É¤¬¼ÙËâ¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÊÉÔËþ¤Ç¥¢¥í¥Þ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ïÉÊ¡£Makuake¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼ÎòÂå1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¹âµé´¶¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¡¢¤à¤·¤íÎÉ¤¤¡£
¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Î¡ÖThe Shine Mist¡×¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¸«¤¿ÌÜ¡£Âç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°Â²Á¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¿²¼¼¡¢½ñºØ¡Ä¤Ê¤ó¤«¤ËÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤½¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¡¢10000mAh¤È¤¤¤¦ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î°ÌÃÖ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÝ½ü¤Î¤È¤¤Ë¾¯¤·»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤â¼ê·Ú¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÃÖ¤±¤ë¼«Í³ÅÙ¡×¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖHigh¥â¡¼¥É¡×¤Ç10Ê¬¡£²ÈÃæ¤¬¹á¤ê¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿
¡ÖThe Shine Mist¡×¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿¿¶õ¥ß¥¹¥ÈÊý¼°¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿å¤äÇ®¤ò»È¤ï¤º¡¢¶õµ¤¤ÎÎÏ¡Ê¿¿¶õ°µ¡Ë¤À¤±¤Ç¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈùºÙ¤ÊÎ³»Ò¤Ë¤·¤ÆÊ®Ì¸¤¹¤ë¥Í¥Ö¥é¥¤¥¶¡¼¼°¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¥ª¥¤¥ëËÜÍè¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇË¤«¤Ê¹á¤ê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¶õ´Ö¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò»î¤¹¤¿¤á¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇHigh¥â¡¼¥É¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«10Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¹á¤ê¤¬½¼Ëþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ï²¼¤ò¶´¤ó¤À¸¼´Ø¤Þ¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹á¤ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç40ÄÚ¡ÊÌó132Ö¡ËÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¸ø¾ÎÃÍ¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¡£¤³¤ì1Âæ¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤Î¡Ö¶õµ¤´¶¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤¯¤é¤¤ÀÅ¤«¡£¤³¤ì¤Ê¤é¿²¼¼¤ËÃÖ¤±¤ë
²ÔÆ¯²»¤ÏÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÁ÷É÷²»¤ÈÆ±¤¸ÄøÅÙ¤ÎÀÅ¤«¤µ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¡Ö25dB°Ê²¼¡ÊÌÚ¤ÎÍÕ¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦²»¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¿²¼¼¤ËÃÖ¤¤¤ÆÅÀ¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÉ½ñ¤ä½¸Ãæ¤·¤¿¤¤ºî¶ÈÃæ¤â¡¢²»¤òµ¤¤Ë¤»¤º¹á¤ê¤Î²¸·Ã¤À¤±¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´¼«Æ°¡×¤³¤½¤¬¡¢À¸³è¤ËÆëÀ÷¤à¥«¥®¤À¤Ã¤¿
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ËºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤È´¶¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÍøÊØÀ¡×¤Ç¤¹¡£Ìó2¥«·îÊä½¼ÉÔÍ×¤Î¡ÖÂçÍÆÎÌ¥¿¥ó¥¯¡×¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÃÖ¤±¤ë¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹Àß·×¡×
¤³¤Î2¤Ä¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖThe Shine Mist¡×¤ÏËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡ÖÁ´¼«Æ°¡×¤Î¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËIoT¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÊSmartLife¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ËèÆü·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¯Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä«µ¯¤¤ë7»þ¤È¡¢Í¼Êý¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Î18»þ45Ê¬¤Ëµ¯Æ°¡Ê²ÔÆ¯»þ´Ö¤Ï1»þ´Ö¤ËÀßÄê¡Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥·¡¼¥ó¤ÎÄÉ²Ã¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÀ¸³è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÀ¸³è¤ËÆëÀ÷¤à¡×´¶³Ð¤³¤½¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÎºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÌÅÝ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¡ÖËÜÊª¤Î¹á¤ê¡×¤À¤±¤ò³Ú¤·¤àÀ¸³è¤Ø
¡ÖThe Shine Mist¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢ÀÅ²»À¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤Î¼ê·Ú¤µ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼Â¸½¤·¤¿1Âæ¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÌÅÝ¤Ê¿å¤Î¸ò´¹¤äÉÑÈË¤Ê¥ª¥¤¥ëÊä½¼¡¢¥³¡¼¥É¤Î¼öÇû¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢½ã¿è¤Ë¡Ö¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤À¤±¤òµý¼õ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎSANDER¡ÖThe Shine Mist¡×¤Ï¡¢¸½ºßmachi-ya¤Ë¤Æ¸ÂÄê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¡Ú½Ö»þ¤Ë¥¢¥í¥Þ¤¬Éô²°¤Î¶ù¡¹¤Ø¡ÛÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¶õµ¤¡£
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: machi-ya
ËÜµ»öÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤è¤êÀ½ÉÊ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£