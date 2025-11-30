リーグ・アン 25/26の第14節 マルセイユとトゥールーズの試合が、11月30日05:05にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、アンヘル・ゴメス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはエメルソン（FW）、アーロン・ドヌム（FW）、フランク・マグリ（FW）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。トゥールーズのジブリル・シディベ（DF）のアシストからエメルソン（FW）がゴールを決めてトゥールーズが先制。

ここで前半が終了。0-1とトゥールーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

マルセイユは後半の頭から選手交代。アンヘル・ゴメス（MF）からロビニオ・バズ（FW）に交代した。

66分マルセイユが同点に追いつく。ビラル・ナジア（MF）のアシストからイゴール・パイシャオン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに74分マルセイユが逆転。ピエールエメリク・オーバメヤン（FW）のアシストからピエーミル・ホイビュア（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

76分、トゥールーズが選手交代を行う。アレクシ・ボサ（MF）からラフィク・メサリ（MF）に交代した。

76分、マルセイユは同時に2人を交代。ナイフ・アゲルド（DF）、ビラル・ナジア（MF）に代わりレオナルド・バレルディ（DF）、ジェフリー・コンドグビア（MF）がピッチに入る。

78分、トゥールーズが選手交代を行う。ダヤン・メタリー（DF）からワーレン・カマンツィ（DF）に交代した。

85分、トゥールーズは同時に2人を交代。ジブリル・シディベ（DF）、エメルソン（FW）に代わりフリアン・ビニョーロ（FW）、ノア・エジュマ（FW）がピッチに入る。

89分、トゥールーズが選手交代を行う。フランク・マグリ（FW）からサンティアゴ・イダルゴ（FW）に交代した。

90分、マルセイユは同時に2人を交代。エメルソン・パルミエリ（DF）、イゴール・パイシャオン（FW）に代わりコンラッド・イーガンライリー（DF）、マット・オライリー（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分トゥールーズのマーク・マッケンジー（DF）のアシストからサンティアゴ・イダルゴ（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、マルセイユは42分にアンヘル・ゴメス（MF）、75分にピエーミル・ホイビュア（MF）に、またトゥールーズは81分にマーク・マッケンジー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 07:11:16 更新