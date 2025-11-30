「優秀だな…」課長をおどろかせた、問題社員の予想外な実力｜やっかいな中途社員#69【ママリ】

カモちもさんが働いていた職場に、中途採用として入社したTさん。仕事の認識について周囲と大きなズレがありました。常識のない中途社員に振り回された体験談、カモちも(＠kamochimoq)さんのInstagramで掲載中の作品『やっかいな中途社員』第69話をごらんください。

Tさんが発表会に出場することが決まり、「テーマだけは早急に決めてほしい」という声かけをした、課長。Tさんは、予想以上にはやくテーマを決めたようです。課長がファイルの中身をのぞくと…。

発表者として、Tさんを指名した課長。作業のペースは任せるものの、テーマは早急に決めてほしいと伝えます。

「テーマを早く決めてほしい」と伝えた理由は、他の支社とのかぶりがないかや、妥当であるかの確認をするためでした。決まったところで、共有フォルダに入れてほしいとTさんに伝えます。

テーマや項目を確認し、優秀さに目を見張る課長…。先輩さんに「Tさんにアドバイスをしたのか」と確認しますが、先輩さんは相談を受けていないと答えます。

以前、Tさんが他の社員の資料をコピペして使っていたことを思い出した2人…。

これまで、資料を丸写ししたり、しめ切りを守らなかったり、自分勝手な行動で現場をかき乱したりと、問題行動が目立っていたTさん。今回のテーマ決めでは高評価を得ていますが、過去の言動を思い返すと少々不安も残りますね。

いろんな価値観が交差する職場

どんな環境でも、人が集まればいろいろな考え方や行動の違いがあるものです。職場もまた例外ではなく、単に仕事をこなすだけの場所ではありません。日々、多くの人が関わりを持つ、「小さな社会」のようなものだと感じさせられますね。



Tさんは、上司や同僚から注意を受けても、自分のやり方を貫き、周囲に混乱をもたらしました。周囲の人はトラブルに巻き込まれながらも、Tさんの長所をいかそうとしたり、名誉挽回のために場を提案したりと、柔軟に対応をしました。しかし、最終的には、そんな配慮に対しても裏切られる結果となります。



一方、Tさんとの関わりを通じて「どうしたら理解し合えたか」「どこで線引きをすべきか」など、職場での人間関係について向き合う機会にもなりました。人はみんな違って当然。だからこそ、丁寧に理解をすり合わせていくことが大切なのかもしれませんね。



職場での人間関係について、改めて考えさせられる内容であり、「働くこと」と「人と関わること」の両方の難しさと温かさを描いた作品でした。

