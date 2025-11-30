「晩ごはん、今の気分は？」＜回答数24,940票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第369回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「晩ごはん、今の気分は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「晩ごはん、今の気分は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
絶品！簡単ふわトロ天津飯
【材料】（4人分）
<卵液>
卵 5個
カニ風味カマボコ 6本
塩 少々
ショウガ(せん切り) 1片分
<合わせ調味料>
水 200ml
顆粒チキンスープの素 小さじ 1
砂糖 大さじ 1
酒 大さじ 1
塩 少々
しょうゆ 大さじ 1
酢 大さじ 1
オイスターソース 小さじ 1
片栗粉 大さじ 1
ゴマ油 小さじ 1/2
サラダ油 大さじ 4
グリンピース(冷凍) 大さじ 3
ご飯(炊きたて) 茶碗 4杯分
【下準備】
1、カニ風味カマボコをほぐし、＜卵液＞の材料と混ぜ合わせる。
2、グリンピースは熱湯をかけてもどし、水気をきる。
【作り方】
1、小鍋に＜合わせ調味料＞の材料を加え、混ぜながら中火にかける。トロミがついてきたら火を止め、ゴマ油を加える。
2、1人分のご飯を器に盛っておく。フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、＜卵液＞の1/4量を加え手早く混ぜる。卵が半熟状態になったら火を止め、器に盛ったご飯にのせる。
3、(2)に＜合わせ調味料＞をかけ、グリンピースを散らす。残り3回も同様に繰り返す。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「晩ごはん、今の気分は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「晩ごはん、今の気分は？」
・「晩ごはん、今の気分は？」の結果は…
・1位 … 和食 52%
・2位 中華 22%
・3位 洋食 21%
・4位 エスニック 5%
※小数点以下四捨五入
24,940票
・2位 中華 22%
・3位 洋食 21%
・4位 エスニック 5%
※小数点以下四捨五入
24,940票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
絶品！簡単ふわトロ天津飯
【材料】（4人分）
<卵液>
卵 5個
カニ風味カマボコ 6本
塩 少々
ショウガ(せん切り) 1片分
<合わせ調味料>
水 200ml
顆粒チキンスープの素 小さじ 1
砂糖 大さじ 1
酒 大さじ 1
塩 少々
しょうゆ 大さじ 1
酢 大さじ 1
オイスターソース 小さじ 1
片栗粉 大さじ 1
ゴマ油 小さじ 1/2
サラダ油 大さじ 4
グリンピース(冷凍) 大さじ 3
ご飯(炊きたて) 茶碗 4杯分
【下準備】
1、カニ風味カマボコをほぐし、＜卵液＞の材料と混ぜ合わせる。
2、グリンピースは熱湯をかけてもどし、水気をきる。
【作り方】
1、小鍋に＜合わせ調味料＞の材料を加え、混ぜながら中火にかける。トロミがついてきたら火を止め、ゴマ油を加える。
2、1人分のご飯を器に盛っておく。フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、＜卵液＞の1/4量を加え手早く混ぜる。卵が半熟状態になったら火を止め、器に盛ったご飯にのせる。
3、(2)に＜合わせ調味料＞をかけ、グリンピースを散らす。残り3回も同様に繰り返す。
(E・レシピ編集部)