■今回の結果は？

今日の質問は「晩ごはん、今の気分は？」さてみなさんの回答は…？

・「晩ごはん、今の気分は？」の結果は…


・1位 … 和食 52%
・2位 中華 22%
・3位 洋食 21%
・4位 エスニック 5%

※小数点以下四捨五入

24,940票




■今日のおすすめレシピ

絶品！簡単ふわトロ天津飯


【材料】（4人分）

<卵液>
  卵 5個
  カニ風味カマボコ 6本
  塩 少々
  ショウガ(せん切り) 1片分
<合わせ調味料>
  水 200ml
  顆粒チキンスープの素 小さじ 1
  砂糖 大さじ 1
  酒 大さじ 1
  塩 少々
  しょうゆ 大さじ 1
  酢 大さじ 1
  オイスターソース 小さじ 1
  片栗粉 大さじ 1
ゴマ油 小さじ 1/2
サラダ油 大さじ 4
グリンピース(冷凍) 大さじ 3
ご飯(炊きたて) 茶碗 4杯分

【下準備】

1、カニ風味カマボコをほぐし、＜卵液＞の材料と混ぜ合わせる。



2、グリンピースは熱湯をかけてもどし、水気をきる。

【作り方】

1、小鍋に＜合わせ調味料＞の材料を加え、混ぜながら中火にかける。トロミがついてきたら火を止め、ゴマ油を加える。



2、1人分のご飯を器に盛っておく。フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、＜卵液＞の1/4量を加え手早く混ぜる。卵が半熟状態になったら火を止め、器に盛ったご飯にのせる。



3、(2)に＜合わせ調味料＞をかけ、グリンピースを散らす。残り3回も同様に繰り返す。



(E・レシピ編集部)