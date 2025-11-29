“ベストメンバー”なら…すさまじい打線に

来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、どこの国が頂点に立つのか。連覇を狙う侍ジャパンは大谷翔平投手の出場が決定。ライバルの一つが、前回準優勝の米国だ。ポッドキャスト番組「WBC Central」で司会を務めるショーン・スプラドリング氏は、各国のベストメンバーを予想。米国は約18億2000万ドル（約2842億円）の打線となっている。

スプラドリング氏は7月の時点で、各国の出場資格のある選手をリサーチし“ベストメンバー”を予想。米国のスタメンでは、出場が発表されているジャッジ、ウィットJr.、ローリー、クロウ＝アームストロングに加えて、タッカー、ブレグマン、トラウト、ハーパー、ベッツを並べた。

ジャッジは9年総額3億6000万ドル（約562億円）、ハーパーは13年総額3億3000万ドル（約515億円）、ベッツは12年総額3億6500万ドル（約569億円）の契約を各チームと結んでおり、打線に並ぶ9人の契約総額は約18億2000万ドルとなる超豪華ラインナップだ。

控えには今季ナ・リーグ本塁打王で、前回大会も出場したシュワーバー、スミス、アロンソ、ターナーなどが入っている。投手陣はローテーションはスキーンズに加えて、スクーバルと今季のサイ・ヤング賞が2人。ウィーラー、クロシェットと予想。デグロムらがブルペンに控える。シーズン前で投手陣の出場にはハードルがあるが、すでにスキーンズの出場は発表されている。

あくまで“ベストメンバーが全員出れば”という上での予想だが、改めて米国出身選手のスターの多さに驚かされる層の厚み。今大会は、どのようなメンバーで挑むことになるだろうか。（Full-Count編集部）