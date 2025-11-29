最終日に勝利したニックスとマジックらがグループプレーを突破／NBAカップ（イースト編）

11月29日（現地時間28日、日付は以下同）。「エミレーツNBAカップ2025」はグループプレー最終日を迎え、準々決勝へ駒を進めた8チームが決定した。

イースタン・カンファレンスは、すでにグループAを4戦全勝（得失点差＋55）で終えたトロント・ラプターズがグループプレーを通過。グループBでは29日にオーランド・マジックとデトロイト・ピストンズが直接対決し、マジックが112－109で勝利。4勝0敗の得失点差＋64としたマジックが、イースト首位で準々決勝へ進出。

グループCではニューヨーク・ニックスがミルウォーキー・バックスを118－109で下し、3勝1敗（得失点差＋35）でグループプレーを突破。昨年王者バックスは、ヤニス・アデトクンボが鼠径部の捻挫から復帰して30得点15リバウンド8アシストを残すも勝ち切れず、グループプレー敗退となった。

グループプレー最終日を終えたイーストの各グループにおける順位表は下記のとおり。ワイルドカードは、グループCで2位の3勝1敗（得失点差＋49）を残したマイアミ・ヒートが手にしている（x=準々決勝進出、WC=ワイルドカード、*=グループプレー敗退、勝敗数の右側にある数字は得失点差、『NBA.com』参照）。



Eastern Conference seeds for the @emirates NBA Cup Knockout Rounds ⬇️

▪️ The No. 4 Heat will play the No. 1 Magic in Orlando

▪️ The No. 3 Knicks will play the No. 2 Raptors in Toronto pic.twitter.com/eXs3Pp20HR

- NBA Communications (@NBAPR) November 29, 2025

◆■エミレーツNBAカップ2025 グループプレー最終順位表◆＜イースタン・カンファレンス＞

・グループA



１位 トロント・ラプターズx（4勝0敗／＋55）



２位 アトランタ・ホークス*（2勝2敗／－4）



３位 クリーブランド・キャバリアーズ*（2勝2敗／＋26）



４位 インディアナ・ペイサーズ*（1勝3敗／±0）



５位 ワシントン・ウィザーズ*（1勝3敗／－77）

・グループB



１位 オーランド・マジックx（4勝0敗／＋64）



２位 ボストン・セルティックス*（2勝2敗／－17）



３位 デトロイト・ピストンズ*（2勝2敗／＋21）



４位 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ*（1勝3敗／－39）



５位 ブルックリン・ネッツ*（1勝3敗／－29）

・グループC



１位 ニューヨーク・ニックスx（3勝1敗／＋35）



２位 マイアミ・ヒートWC（3勝1敗／＋49）



３位 ミルウォーキー・バックス*（2勝2敗／＋4）



４位 シャーロット・ホーネッツ*（1勝3敗／－39）



５位 シカゴ・ブルズ*（1勝3敗／－49）

