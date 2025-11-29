Z世代にバズる新トレンド「自然界隈」、調布・深大寺に若者が殺到…第二の深大寺はどこだ!?

東京都調布市の深大寺にZ世代が殺到している。いま若者の間で“自然界隈”と呼ばれる新トレンドが生まれており、その影響で「原宿化」していると言われるほどの人気が出ているのだ。そこで今回はネイチャーガイドの橋谷晃氏に話を聞き、自然が豊かな場所の中でもなぜ特に深大寺が選ばれているのか、そして“第二の深大寺”はどこなのかを解説してもらった。

【画像】自然界隈の新スポット候補の激混み具合

なぜ深大寺が自然界隈で人気なのか

いま若い世代の間で密かに広がっているのが、自然豊かな場所で心と体をリフレッシュし、その様子をSNSで共有して楽しむ――いわゆる“自然界隈”ムーブメントだ。

浅草や鎌倉といった観光地の混雑を避けつつ、遠すぎず、映えすぎず、それでいて“ちょうどいい非日常”が味わえる場所。そんな絶妙なバランスを求めるZ世代の感性に、深大寺は見事にハマったようだ。テレビやSNSで紹介されたことを契機に一気に火がつき、最近では“原宿化している”と表現されるほど若者が押し寄せているという。

だが気になるのは、都内近郊には自然スポットが数多く存在するにもかかわらず、なぜ深大寺だけが突出したのかという点だ。この疑問をネイチャーガイド・橋谷晃氏にぶつけると、次のように分析してくれた。

「深大寺周辺を“自然界隈”としてみてみると、いくつかの特徴があります。

本格的な登山ウェアや装備は不要で、普段着のまま気軽に訪れられる。人の手が適度に入っているため安全性が保たれ、疲労感やリスクも少ない。そんな“自然っぽさ”が心地よいのだと思います。

もうひとつは、“癒しを目的とした自然”であること。アクティビティに挑戦したり、冒険的な行動を求めたりするのではなく、静けさや清々しさに包まれて心を整える――そうした体験を望むニーズがZ世代のあいだで高まっているのです」（以下、「」は橋谷氏のコメント）

さらに、深大寺の魅力は自然だけにとどまらない。

「歴史ある寺社のたたずまい、水辺の景観、参道のそば店やカフェ、絵付け体験など、多くの楽しみが一つのエリアに凝縮されています。自然を軸にしながら複数の目的を同時に満たせる場所になっている。テーマパークや複合施設に慣れた世代ほど、この“コンテンツの多さ”に惹かれる傾向があります。

都心から比較的近く、“思い立ったら行ける距離感”も満足度につながっています。最寄駅からバスに乗る必要はありますが、その程度であれば『ちょっとした旅感があってむしろ良い』と感じる人が多いようです」

そして、深大寺の人気を後押しする決定打が“穴場感”だ。

「大規模観光地のように“そろえられたアトラクションを楽しむ”のではなく、自分の足で歩き、“お気に入りを発見していく”プロセスそのものが楽しい。そうした“自主探索型”の体験が、Z世代に深大寺の魅力をより強く印象づけているのでしょう。

もともとこうした楽しみ方自体は昔からありましたが、“自然界隈”という呼び名でひとまとまりに認識され、一定の人数に広がったことで、一つのブームとして可視化されたのではないでしょうか」

第二の“深大寺”は小金井公園!?

では、“深大寺の次に来る場所”はどこなのだろうか。

橋谷氏が自信をもって推したのは、「小金井公園」だった。

小金井公園は、玉川上水沿いに広がる約80ヘクタールの都立公園。日比谷公園の5倍、上野公園の約1.5倍に匹敵するスケールを誇り、広大な芝生広場を中心に、遊具が並ぶわんぱく山、弓道場、SL展示、テニスコートなど、多彩なスポットが点在する。

アクセスはJR東小金井駅からバスで約7分。決して“格段に便利”というわけではないが、深大寺と同程度といえるだろう。

筆者が訪れたのは、11月23日（日）・三連休の中日、ちょうどお昼どき。駐車場はすでに満車で、入り口周辺には渋滞もできていた。なお園内は入場無料だ。

正門口から進むと、広い原っぱで家族連れがのんびり過ごし、犬の散歩を楽しむ人の姿も多く見られた。

そこからさらに北へ10分ほど歩くと、雑木林とバードサンクチュアリーに囲まれた『ふたつ池』に行き着く。木々の枝が重なり合い、耳を澄ませば鳥の羽ばたきの音まで届くほどだ。ランニングをする人もちらほらいるが、混雑とは無縁で、自然を独り占めできるような感覚がある。

写真を撮っていたところ、近くにいたカラスがまとまって近寄ってきて怖くて思わず逃げ出してしまった。しかしそれほど、この一帯は人の存在が薄れ、野生の気配が濃く残っているということでもある。

園内はサイクリングも可能で、小さな子どもが補助輪付きの自転車で練習する微笑ましい姿も。自然のなかを走り抜けるランナーたちも実に気持ちよさそうだ。

ひさしぶりに“自然の中を歩く”時間を持った筆者にとっても、ただ歩いているだけで心がじわりとほどけていくのを実感できた。

橋谷氏が語った「癒し目的の自然」という言葉の意味が少しわかった気がする。刺激を求めてアクティビティに挑むのではなく、静けさや清々しさに身を委ね、心と体をゆっくり整えるための自然体験が可能なのだ。

インバウンド需要でも大注目「江戸東京たてもの園」

では、小金井公園は“第二の深大寺”として本当に化けるのか。その鍵を握るのが、公園内に併設された《江戸東京たてもの園》だと橋谷氏は語る。

「東京都江戸東京博物館の分館として整備され、約7ヘクタールの敷地に江戸～昭和初期の建造物を30棟復元展示しています。時代をタイムスリップしながら散策しているような感覚が味わえ、近年はインバウンド需要でも注目されているんです。建物自体が非常にフォトジェニックで、“自然界隈”との相性がとても良いんですよ」

実際に訪れた日は、インバウンド客はほとんど見られず、むしろ20代の若い来園者が多い印象を受けた。自然散策の癒しと、歴史建築の“映え”。この複合的な楽しみ方は深大寺と共通している。実際に足を運んでみると、その相性の良さはすぐに理解できた。

園内の《デ・ラランデ邸》内は『武蔵野茶房』というカフェとして営業しており、紅茶とケーキを味わいながらゆったり休憩できるようだ。他にもミュージアムショップ＆カフェやたべもの処も点在していて、思っていたより飲食の選択肢はある。

「深大寺と比較して小金井公園はグルメ要素が弱いのが正直ネックです。とはいえ“自然×歴史×写真映え”の三拍子がそろっていることを踏まえると、Z世代の“次の目的地”としてブレイクするポテンシャルは十分にあるでしょう」

紅葉が美しい今の季節。都心の銀杏並木で順番待ちしながら写真を撮るより、混雑知らずで撮影スペースに余裕がある――“撮りやすさ”を重視するZ世代にとって、ここが穴場なのも納得だ。

――混雑を避けつつ自然を楽しみたい。そんな“自然界隈”の遊び方を求める人に、小金井公園はちょうどいい選択肢になりそうだ。

取材・文／逢ヶ瀬十吾（A4studio）