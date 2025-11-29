クロワデュノール（牡３歳）は、今春の３歳クラシックにおいて「１強」と評されたほど同世代では抜けた存在だ。現にＧＩ皐月賞（４月20日／中山・芝2000ｍ）こそ２着に敗れたものの、単勝2.1倍と断然の１番人気に支持されたＧＩ日本ダービー（６月１日／東京・芝2400ｍ）では完璧なレースぶりを披露して見事に戴冠を遂げた。

そのクロワデュノールが、ＧＩジャパンカップ（11月30日／東京・芝2400ｍ）に出走する。国内では初の古馬との対戦となる一戦でどんな走りを見せるのか、大いに注目されている。



ジャパンカップに挑むダービー馬のクロワデュノール photo by Kyodo News



だが、関西の競馬専門紙記者にクロワデュノールの現状について聞くと、奥歯に物が挟まったような言い方をした。

「ダービーの頃は『テッパン』の声があふれていましたが、今はそんな感じではありません。逆に、今回は『厳しい』とする見方が結構あります。春のクラシックでは指定席だった１番人気の座も危ういかもしれません」

斤量面で恩恵があり、比較的３歳馬の好走が目立つジャパンカップ。それでいて、春には「１強」とされたクロワデュノールが「今回は厳しい」とまで言われてしまうのはなぜなのか。

主な理由としては、この秋のフランス遠征、ＧＩ凱旋門賞（10月５日／パリロンシャン・芝2400ｍ）での惨敗と、その後の調整過程にあるようだ。

凱旋門賞では不利とされる外枠、それも大外枠からの発走。おかげで、スタート直後から出し気味に前へ行かざるを得ず、最初のコーナーを迎える手前で早くもハナに立ってしまった。

もともと先行することは想定内だったとしても、レース早々にハナに立つことは見越していなかったはず。結局、レース中盤以降は終始後方からのプレッシャーを受けながら走ることとなり、最後の直線ではあっという間に馬群に飲み込まれて14着と大敗を喫した。

その結果とレースぶりによって今回、評価を落とすことになってしまった。先の専門紙記者が再び語る。

「凱旋門賞の敗因は馬場や（馬自体の）調子もあるかもしれませんが、それ以上に大きいのは"ゆっくり走れなかった"ことでしょう。大外枠発走を意識するあまり、勢いをつけていったら、その勢いが止まらなくなってしまった。

世界のトップレベルと戦うにはレースのどこかで"ゆっくり走る"、つまり"タメ"を作ることが必要なのに、それがまったくできなかった。あれでは、14着惨敗も納得です。

ただ、この春の皐月賞もダービーも同じような早仕掛けの強引な競馬でしたからね。同世代相手ならともかく、古馬のトップレベルが相手となった場合、ああいった走りが通用するかどうか。凱旋門賞の"タメ"を作れない競馬を見て、そうした不安が一段と膨らみました」

凱旋門賞の惨敗だけに限らず、帰国後の調整過程も必ずしも順調ではないという。

当初からこの秋の最大目標を凱旋門賞としていただけに、その後のレースに向けては、ただでさえ調整が難しい。追い切りで時計を出していても、陣営が回避を匂わせていたことにも、それは表われている。それゆえ、競馬関係者のなかには「（ジャパンカップに臨むクロワデュノールは）せいぜい８分か、8.5分の仕上がり」といった声もある。

クロワデュノールを取り巻く状況は今回、春とは一転してかなり厳しいと言わざるを得ない。

そうは言っても、"買い"の材料がないわけではない。

一般的に、海外帰りの帰国初戦は凡走の危険がある、というのが通例だ。しかしながら、凱旋門賞後の帰国初戦にジャパンカップを選択した馬は過去に８頭おり、その成績は１勝、２着３回、３着１回、着外３回。半数以上が馬券に絡んでいて、意外にも健闘している例が多い。

要するに、現役トップレベルのポテンシャルを持つ馬であれば、帰国初戦の不利はそれほど割引材料にする必要はない、ということだ。

また、心配される状態面についてもこんな証言がある。とある関西の競馬関係者が言う。

「クロワデュノールは皐月賞が終わってからダービーまでの間に、急激によくなった。ダービーを勝つほどの馬は、そうやって状態を上げられる馬だとよく言われます。あの時のことを思えば、『今回も』という期待が持てます」

今年のジャパンカップでは、久しぶりに「欧州最強」と称される大物の外国招待馬が参戦。迎え撃つ日本勢も豪華メンバーが集って、例年以上の盛り上がりを見せている。

はたして、クロワデュノールは世代の頂点に立った実力を再び発揮することができるのか。ハイレベルかつ、熾烈な争いから目が離せない。