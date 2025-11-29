ラ・リーガ 25/26の第14節 ヘタフェとエルチェの試合が、11月29日05:00にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。

ヘタフェはエイドリアン・リソ（FW）、ボルハ・マジョラル（FW）、アレックス・サンクリス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアンドレ・シルバ（FW）、アルバロ・ロドリゲス（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

エルチェは後半の頭から選手交代。グレイディ・ディアンガナ（MF）からロドリゴ・メンドーサ（MF）に交代した。

56分に試合が動く。ヘタフェのキコ・フェメニア（DF）のアシストからマウロ・アランバリ（MF）がヘディングシュートを決めてヘタフェが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ヘタフェが1-0で勝利した。

なお、ヘタフェは43分にルイス・ミジャ（MF）、78分にジェネ（DF）に、またエルチェは73分にロドリゴ・メンドーサ（MF）、86分にマルク・アグアド（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-29 07:00:13 更新