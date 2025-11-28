“元乃木坂46”の「若月佑美」さんがカワサキ「最新バイク」に乗車!? 「世界最速跨り」で大興奮！ 「カワサキオーナー」ならではの視線で魅力を解説 JMSスペシャル動画公開

エリミネーターを愛車に持つ若月さん

カワサキモータースジャパンは、Japan Mobility Show 2025に出展したカワサキブースの模様を収めたスペシャル動画を、カワサキ公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

「伝統と革新」をテーマに掲げた今回のカワサキブースでは、ワールドプレミアモデルとなる新型「Z900RS SE」「Z900RS CAFE」が披露されました。

カワサキ「Z900RS SE」

【画像】超カッコいい！ これが新「Z900RS」です（23枚）

加えて、ジャパンプレミアモデルとして「Z1100 SE」、「TERYX5 H2 DELUXE」、「NAV 4e LIMITED」の3機種も展示されました。その他にも「W」ブランド60周年を記念するモーターサイクルや、注目を集めたbimotaブランドのモデル2機種も並びました。

また、川崎重工グループが取り組む水素関連技術の紹介も行われ、水素エンジンモーターサイクルや液化水素運搬船の模型などを通じて、「つくる・はこぶ・ためる・つかう」という一連の取り組みが示されました。ブース全体が、造船から航空機、モーターサイクルに至るまで、陸・海・空のモビリティを通じて人々の暮らしと未来を築いてきたカワサキの歩みと革新の息吹を感じさせる空間となっていました。

このブースの魅力をレポートするのは、俳優の若月佑美さんで、若月さんは今年、普通二輪免許を取得し、カワサキの「ELIMINATOR PLAZA EDITION（エリミネーター・プラザエディション）」でモーターサイクルライフをスタートさせました。

新たに公開された動画では、新モデルや革新的なテクノロジー、ブースの見どころを体験しながら、若月さんならではの視点でカワサキが提案する最新モビリティの世界が紹介されています。