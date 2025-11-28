冬場のおやすみタイムに強い味方となる湯たんぽ。最近はお湯ではなく、充電して電力で温めるタイプが主流になっています。毎晩お湯を入れるのってちょっと面倒ですからね。以前よりもバッテリー性能が上がっていることもあって、一晩しっかり暖かさをキープできるパワフルな製品が目立ちます。

生活家電ブランドQUADS（クワッズ）の「smore（スモア）」はマイクロビーズ入りの電子湯たんぽ。マイクロビーズのもふもふした感触から、じんわりと温度が伝わってくる気持ちいいやつ。

コンセントにつないで約10分蓄熱すれば、最長8時間もお布団の中で暖かさをキープします。使用時はコードレスなので安心です。

電気代は蓄熱1回あたり約2.1円とリーズナブルなので、毎日使いたいところ。冬場は足や手の先が冷えて、なかなか寝付けないという人にぜひゲットしてほしい。

Amazonブラックフライデーで40%OFFになっているこの機会がチャンスですよ。

