バッテリーあがりは冬に来る。レッカー回避したいならジャンプスターター積んでおいて
これは「ドライブの守護神」です。
車に乗っている人、一度は経験あるんじゃないですか？ 急にエンジンがかからなくなった！というアレ。そう、バッテリーあがりです。
自宅…ならまだしも、出先でやられるとほんとどーにもならんくてですね…。あと、冬場って特に多くないですか？
僕も過去何度かその危機を経験しているのですが、最近は怖くなくなりました。エンジンを始動できるジャンプスターターを積んであるので！
メジャーなアイテムだとエーモンのコレですね。
僕は他のメーカーのヤツ使っていますけど、エーモンは国内の車アクセサリーメーカーで信頼性もあるし、コレ買っておけば間違い無いと思います（プロドライバーの土屋圭市も推していますし）。
価格は8,473円。ちょっと高め？ いやいやレッカー呼ぶより安いよ、絶対！
同じ色をつなぐ→エンジン一発始動
で、ジャンプスターターってなんぞや？ というと、エンジンを始動できるモバイルバッテリーって感じ。
バッテリーあがりは、電力不足でエンジンをかけられなくなるトラブル。
ジャンプスターターは、そんなときにバッテリーを「応援」するように、エンジン始動に必要な一瞬のパワーを供給してくれるんです。
使い方は、バッテリーに同じ色のケーブルを繋ぐだけ（赤→黒の順）。これでエンジンがかかるようになります。エンジンかかったら、取り外せばOKです。簡単でしょ？
レッカーか牽引か…。
みたいな最悪の2択を回避できるので、皆さんも積んでおいてください。絶対、いつか助けてくれる時がありますから。
エーモン(amon) ジャンプスターター
8,473円
Amazonで見るPR
Source: Amazon