Image: Amazon

これは「ドライブの守護神」です。

車に乗っている人、一度は経験あるんじゃないですか？ 急にエンジンがかからなくなった！というアレ。そう、バッテリーあがりです。

自宅…ならまだしも、出先でやられるとほんとどーにもならんくてですね…。あと、冬場って特に多くないですか？

僕も過去何度かその危機を経験しているのですが、最近は怖くなくなりました。エンジンを始動できるジャンプスターターを積んであるので！

エーモン(amon) ジャンプスターター 8,473円 Amazonで見る PR PR

メジャーなアイテムだとエーモンのコレですね。

僕は他のメーカーのヤツ使っていますけど、エーモンは国内の車アクセサリーメーカーで信頼性もあるし、コレ買っておけば間違い無いと思います（プロドライバーの土屋圭市も推していますし）。

価格は8,473円。ちょっと高め？ いやいやレッカー呼ぶより安いよ、絶対！

同じ色をつなぐ→エンジン一発始動

Image: Amazon

で、ジャンプスターターってなんぞや？ というと、エンジンを始動できるモバイルバッテリーって感じ。

バッテリーあがりは、電力不足でエンジンをかけられなくなるトラブル。

ジャンプスターターは、そんなときにバッテリーを「応援」するように、エンジン始動に必要な一瞬のパワーを供給してくれるんです。

使い方は、バッテリーに同じ色のケーブルを繋ぐだけ（赤→黒の順）。これでエンジンがかかるようになります。エンジンかかったら、取り外せばOKです。簡単でしょ？

レッカーか牽引か…。

みたいな最悪の2択を回避できるので、皆さんも積んでおいてください。絶対、いつか助けてくれる時がありますから。

エーモン(amon) ジャンプスターター 8,473円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon