現在、高火力・コンパクトで携帯性抜群なIwatani（イワタニ）の「カセットガス ジュニアコンパクトバーナー CB-JCB」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

防災用としても持っていると心強い、 超定番イワタニの｢ジュニアコンパクトバーナー｣が14％オフで最安値に！

アウトドアや非常時に頼れるのが、Iwatani（イワタニ）の「カセットガス ジュニアコンパクトバーナー CB-JCB」。1Lの水を約4分で沸かす高火力に、風に強い構造、さらに手のひらサイズに折りたためる携帯性。今なら最安値で手に入るチャンスです。

本製品が支持され続ける理由は、サイズからは想像できない高い加熱能力にあります。最高出力は2.7kW（2,300kcal/h）で、1Lの水を約4分で沸騰させるパワフルさは、調理をスピーディに進めたいアウトドアでは大きな武器。カップ麺やコーヒー用のお湯はもちろん、簡単な料理にも十分対応します。

熱出力に余力があるため、寒い時期や風のある場所でも安定した火力が得られるのも魅力。いざという時の“湯沸かし性能”は、防災視点でも心強い要素です。

風に強く、折りたたむと手のひらサイズに

風防兼用ごとく構造を採用しており、炎を囲う設計により、横風の影響を受けにくく、屋外でも効率よく加熱できます。さらに、使用後は五徳を折りたたんで手のひらサイズに収まる超コンパクト設計なのも◎。

付属の専用ハードケースに入れれば、バックパックの隙間にもすっきり収納可能。装備を軽くしたい登山やツーリング、ソロキャンプで真価を発揮します。

1Lを約4分で沸かす火力、風に強い構造、手のひらサイズの携帯性。「カセットガス ジュニアコンパクトバーナー CB-JCB」は、持ち歩ける“本気のバーナー”です。今は最安値という好条件。アウトドアにも、防災にも、1台備えておいて損はありません。

なお、上記の表示価格は2025年11月28日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

