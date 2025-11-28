À¤³¦°ì·³ÃÄ¤ËÍ¾Íµ¤Ê¤·¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬WBC½Ð¾ì¤Ë¾Ã¶ËÅª¤È¤Ê¤ë¡ÈÆâ¾ð¡É¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î»²²Ã¤ËÈô¤ó¤À¥·¥Ó¥¢ÏÀ¡Ö¾ÃÌ×¤Ï¿¼¹ï¤À¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤ÎÈþ¼ò¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ(C)Getty Images
·è¤·¤Æ³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²øÊª¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼
¡¡ÆüËÜµå³¦¤¬¸Ø¤ë¡È²øÊª¡É¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤Î¤«¡£Íè½Õ¤Ë³«Ëë¤¬Ç÷¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¿ÍÁª¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¤â´¬¤¹þ¤à°ìÂç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯Âç²ñ¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¹½À®¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀèÆü¤Ë¡ÈµÈÊó¡É¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë±¦ÉªÂ¦Éû¿ÙÂÓ¤ÎÂ»½ý¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤«¤é´°Á´Éü³è¤·¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤òºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂçÃ«¡£Èà¤ÎWBC»²²Ã¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾Ã¶ËÅª¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬ÌÀ¸À¡£µ¯ÍÑË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍê¤â¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤È¸À¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Â¾¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î»²Àï¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¡£·ãÆ°¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÈèÏ«¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î°Õ¸þ¤âÆ±ÍÍ¤ËÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡·è¤·¤Æ³Ú¤Ê1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5·îÃæ½Ü¤«¤é±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢°ì»þ¥Î¡¼¥¹¥í¡¼Ä´À°¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÄ¹¤¯¸·¤·¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾Ã²½¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤è¤êÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡È¼ÂÎÏÉÔÂ¡É¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡9·î¤ËµåÃÄ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Ö¡¦¥Ò¥ë»á¤ÈÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÈù½¤Àµ¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡Ê3A¡Ë¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄ¾Á°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉüµ¢¡£°Ê¹ß¤Ï¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤À¤Ã¤¿100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤Î4¥·¡¼¥à¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Þ¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¹¥Åê¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Íè¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÀèÈ¯Éüµ¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¡£ÌµÏÀ¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤Î¶¯²½¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê²þÁ±¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±¦¸ª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢±½¤µ¤ì¤ëWBC»²Àï¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥µ¥µ¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÏÃ¤¬ÊÌ¡×¤È¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡ÊÆ»ï¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ï¡ÖÏ¢ÇÆÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾ÃÌ×¤Ï¿¼¹ï¤À¡£Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËµÙÍÜ¤È²óÉü¤ò½Å»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Â¿¤¯¤Î¸Î¾ã¼Ô¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é1Ç¯¤ò½ª¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆâÉô¤ÇÁª¼ê¤ÎWBC»²²Ã¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¿ä»¡¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö1Ç¯¤òÄÌ¤·¤¿³èÌö¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¥ä¥Þ¥â¥È¤Î½Ð¾ì¤Ï¡¢Í×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËµåÃÄ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥µ¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÏÃ¤¬ÊÌ¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ä¥Þ¥â¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤è¤ê¿µ½Å¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°Õ»Ö¤³¤½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢1Ç¯¤ÎÂçÈ¾¤ò60Æü´Ö¤Î¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ç²á¤´¤·¤¿¥µ¥µ¥¤Ë¤Ï¡¢WBC½Ð¾ì¤òÁË»ß¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À´°À®·Á¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¤¬»Ë¾åºÇÂ¿3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿23Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤«¤Ê¤ê¥·¥Ó¥¢¤Ê¾ðÀª¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]