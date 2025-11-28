この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が「3%還元キャンペーン開催 ゾンカードでクレカ積立開始ｨ 三井住友銀行で先着1000円貰おう」と題した動画を公開。セゾンカード、大和コネクト証券、スルガ銀行の3社が連携し、クレカ積立で最大3%相当のポイントが還元されるキャンペーンについて解説した。



今回発表されたのは「クレカ積立 スルガ銀行 引落口座設定キャンペーン」である。大和コネクト証券でセゾンカードを使ったクレカ積立を行い、その利用代金の引落口座をスルガ銀行に設定することで、永久不滅ポイントが最大3%相当還元されるという内容だ。出演者のネコ山氏は、最近の株価上昇のタイミングと重なったことに触れ、「株価が上がってさらに特典もらえる。最高じゃないすか」とキャンペーンの魅力を語った。



キャンペーンの対象となるのは、2025年12月積立分から2026年2月積立分までの3ヶ月間限定である。還元率は利用するセゾンカードの種類によって異なり、対象のプラチナカードでは最大3.0%、ゴールドカードでは2.5%、その他のセゾンカードでは積立金額に応じて2.1%～2.5%相当となる。1ヶ月あたり10万円を積み立てた場合、3ヶ月で最大9,000円相当のポイントを獲得できる計算だ。



参加にあたってはいくつかの注意点がある。まず、12月積立分からキャンペーンの恩恵を受けるためには、11月中にすべての設定を完了させておく必要がある。また、2025年10月にすでに大和コネクト証券でクレカ積立を行っていたカードは本キャンペーンの対象外となるため、注意が必要だ。さらに、ポイント還元の対象は「投資信託の純増金額が5,000円以上の場合」と定められているため、積立直後に売却する行為は対象外となる可能性がある。



本キャンペーンは、セゾンカード、大和コネクト証券、スルガ銀行の3つのサービスを利用している、またはこれから利用を検討しているユーザーにとって見逃せない内容となっている。特典を最大限に活用するためには、11月中にカードの登録と引落口座の設定を済ませておくことが重要だ。