釈由美子が２回だけ喋った“小さいおじさん”とは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、11月25日（火）夜11時より都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON２』#６を放送した。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
11月25日（火）放送の#６では、“心霊深掘りSP”と題し「霊は人に危害を及ぼす？」「生き霊は存在する？」「物体に霊は宿るのか？」などの霊現象の謎を実体験や科学的見地を踏まえて深掘り。ゲストには小木博明(おぎやはぎ)、小沢仁志、釈由美子、原田龍二、島田秀平が登場し、霊感を持つという小沢仁志と釈由美子の実録心霊体験にスタジオに戦慄が走った。
“視える”体質の芸能人がゲストで登場した本放送。オープニングでは19歳のときに臨死体験をして以来、霊感が芽生え“小さいおじさん”を見るなどさまざまな霊体験を経験しているという女優・釈由美子が“小さいおじさん”との摩訶不思議な交流を語る。“小さいおじさん”とは「２回だけ喋ったことがある」という釈。「落ち込んで泣きながらシャワーを浴びていたら、排水溝のところで大仏の格好をしたおじさんが『ドンマイ！ドンマイ！』って慰めてくれた」と当時の光景を回想。その後も“小さいおじさん”は様々な姿で唐突に現れると話し「おじさんって、見えないように生活をしてるので、不意打ちに弱いんです。映画に集中している時に、ふと下を見るとポップコーンを小脇に抱えた小さいおじさんがいたり……」「大体ジャージ姿で、大きさは缶コーヒーくらいです」などとその謎の存在ぶりを語った釈にスタジオは笑いと戦慄に包まれる。
続いて「生き霊」についてトークが展開された場面では、釈が「死霊と生き霊の違いは明度が違う」と霊感体質ならではの感覚を明かした上で、女優としての現場で経験した強烈な出来事を告白。「相手役の方との濡れ場シーンがあって……OAの夜、ファンの子たちの生き霊がすごかったんです。『これは撮影なんですよ』って、一人一人に説明していきました」と冷静に語る釈に、スタジオは「えぇぇぇ！？」「そんなのあるんだ…」と騒然。
また、俳優・小沢仁志は「生き霊は、飛ばしてる側が自覚していないのがやっかい」と語りつつ、生き霊を“実際に身体で感じた”という壮絶体験を告白。ある日突然、背後から手が入るような感覚とともに内臓が何者かに握られたように痛くなり、崩れ落ちたという小沢。異変に驚き病院へ向かい、血液検査、CT、脳波、エコー、脊髄検査まで受けるも“異常なし”。小沢は「これは生き霊だ」と判断し、思い当たる人物に電話で「知らないと思うけど、お前（生き霊）飛ばしてる。跳ね返すから、なんかあったらごめんな」と伝え、“生き霊を跳ね返した”という。その翌日、その相手は心臓の痛みを訴え救急搬送されていたと語った小沢にスタジオに戦慄が。
その後、サーヤからの「どうやって跳ね返すんですか？」という問いに、小沢は一言「気合い」と即答。さらに「水風呂に酒一升瓶２本、粗塩２袋入れて頭から潜る。出た瞬間、スッと落ちる感覚がある」「終わった水はすぐに水を捨てないとダメ。そこ溜まってるから」と具体的なセルフ浄化方法まで明かした小沢。リアルな実体験でスタジオの一同を唸らせた。
番組ではほかにも釈が「首に痕ができるくらい霊に首を締め付けられた」という恐怖体験や、息子が３歳の時に語ったという“胎内記憶”を披露したほか、呪物コレクター・田中俊行が霊が取り憑いているとされる人形を紹介すると、小沢がある異変を語る場面も。さらに、超能力者を育成するプロジェクト「プロジェクトE」のコーナーでは、スタジオに世界的イリュージョニスト・プリンセス天功がサプライズ登場。プリンセス天功が日本国内に埋めた埋蔵金を“超能力で”見つける企画が始動するということでスタジオは大きな盛り上がりを見せた。
数々の心霊現象に専門家とともに迫った本放送。『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON２』#６は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV,Inc.
