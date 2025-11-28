「これは、まほうのおくすり」母から娘へ→優しい効果に6.1万いいね「めちゃくちゃ素敵…！」【ママリ】

元気が出ないときに、金平糖の小瓶

学校や仕事に行きたくないな…大人でもそんな日もありますよね。それが子どもたちであればまだ経験が少なく、気持ちのコントロールは難しいもの。親としては、少しでも力になってあげたいと願います。





投稿者・ばたこ(@bataco0301)さんは、娘さんにちょっとしたお守りを作ったのだそう。「この瓶に入れる時にママが魔法かけてるからね」と渡した金平糖。ばたこさんの愛が込められた魔法のお薬に「素敵」と反響が寄せられました！ぽかぽか優しいエピソードです。

©bataco0301

最近、娘にちょっとしたお守りをつくった。特別に瓶に入れ替えた金平糖。



娘には「これは魔法のお薬で、1粒だけで元気がでるからね。幼稚園行く前にちょっと元気でないなってとき、みんなには内緒で食べていいよ。この瓶に入れる時にママが魔法かけてるからね🧙‍♀️」って伝えてる。



金平糖って1粒だと本当に“ちょっとだけ背中を押す”くらいの量でちょうどいいなと思っていて、魔法とかそういった精神安定的なとこも含め意外と効く。



なんだか元気でなさそうな時にいつもこっそり開けてて、「これで大丈夫」と自分で言い聞かせているみたいで。そんな落ち着いた顔の、その小さな変化を見るたびに、親のほうが救われてる気がする。

ご近所物語の『まほうのおくすり』を真似たんだけどすごくいいね。

甘やかしじゃなくて、娘の心の中に安心を届ける、そんな立ち位置の金平糖。

ご近所物語に登場する「まほうのおくすり」を真似たというばたこさん。子どもたちからすると、ママの魔法が込められたお薬と聞くと安心できそう。ばたこさんの娘さんを思う気持ちが、そっと後押しになっているようでうれしいですね。



この投稿には「新社会人になる時、母が季節外れのアドベントカレンダー送ってくれて『毎朝出勤前に食べな、全部開くころにはGW』って励ましてくれたのお守りだったんだな」「こういうのって親の『祈り』だよね」といったコメントが寄せられていました。



味方だからね、という親の気持ちが温かいですね。愛情が詰まった「まほうのおくすり」に、胸がじーんとする素敵な投稿でした。



※小さなお子さんの場合は金平糖で窒息しないよう、食べ終わるまで見守ってください

