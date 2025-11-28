Snow Man公式Xがの岩本照と深澤辰哉とのユニット曲「Symmetry」のビハインドカットを公開した。「Symmetry」は、ニューアルバム『音故知新』の初回盤BのBlu-Ray・DVDにMVが、通常盤に音源が収録されている。

【写真＆動画】岩本照と深澤辰哉がカウンター越しに談笑する「Symmetry」ビハインドカットなど①～⑤

■ツーショットと岩本・深澤それぞれのソロの「Symmetry」ビハインドカットが到着

ツーショットのビハインドカットでは、深澤はネクタイ＆白シャツを腕まくりしたバーテンダー姿でバーカウンターのなかからカクテルを差し出し、岩本はバーカウンターにジャケット＆ネクタイ姿で座りながらカメラに視線を向けた写真が公開。

さらにバーカウンター越しにふたりで談笑しているような様子も。岩本も深澤もナチュラル笑顔で、美しい横顔も披露している。

ファンからは「映画のワンシーンのよう」「色気がすごい」「優しくて大人な世界観で好き」と絶賛の声が。

さらに岩本ソロのビハインドカットでは、いちばん上のボタンをあけた白シャツ＆オールバックヘアで、真剣な表情で髪の毛をカットする理容師姿を披露。また蝶ネクタイ＆ベスト姿の写真では、くしゃっとした笑顔でガッツポーズを見せている。

こちらにも「ひーくんに髪を切ってほしい」「ガッツポーズかわいすぎる」「かわいい笑顔と腕の筋肉のギャップが素敵」などといったファンの声が続々と到着。

深澤ソロのビハインドカットでは、白シャツ＆違う柄のネクタイにサスペンダーをしたバーテンダールックで物憂げな表情を見せる横顔と、バーカウンターのなかで華麗にシェイカーを振る様子を公開。

ファンからは「横顔の色気がハンパない」「指先まできれい」「特製カクテルをお願いします」などといったファンの声が続々と届いている。

なおSnow Man公式TikTokでは「Symmetry」の岩本・深澤、それぞれにフォーカスしたショート動画も公開されている。

■大人な衣装も色っぽい“いわふか”ビハインドカット

■理容師姿の岩本ソロビハインドカット

■バーテンダー姿の深澤ソロビハインドカット

■岩本にフォーカスした「Symmetry」ショート動画

■深澤にフォーカスした「Symmetry」ショート動画