¡ÚAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÏËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¡©¼ÂÎÏ¤òÅ°Äì¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÂç¥Ò¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¡×·¤²¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
º£Ç¯¤âAmazon¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª11·î21Æü¡Á¤ÎÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤«¤é¡¢12·î1Æü¤Þ¤ÇÌó11Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄ¶Âç·¿¥»¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÖAmazon¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óBOX¡×¡ÖAppleÀ½ÉÊ¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¥³¥¹¥á¡¦²ÈÅÅ¡¦¿©ÉÊ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ìÀÆ¤ËÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß»ÙÅÙ¤ò°ìµ¤¤ËÀ°¤¨¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¡×¥·¥ê¡¼¥º
º£Ç¯¤ÎAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç»ä¤¬ÌÂ¤ï¤º¥Ý¥Á¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡ª¤Ê¤«¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½¢¿²»þÀìÍÑ¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¡£
Ä¶Îä¤¨À¤Î»ä¡Ä¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤äÊª²»¤Ë¤âÄ¶ÉÒ´¶¤Ê¥¿¥¤¥×¡£Â¤ÎÎä¤¨¤Ç²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÇº¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¡©¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢·¤²¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ¾·×Ì²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÀµÄ¾È¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÃÍÃÊ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¹â¤á¤Ê¤Î¤ÇÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ä¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈAmazon¤ò¥Ý¥Á¥Ã¡ª
▶¥ª¥«¥â¥È ·¤²¼¥µ¥×¥ê ¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä ¤ª¤ä¤¹¤ß¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ú½¢¿²»þÀìÍÑ¡Û
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï3,182¢ª¡ï2,549¡Ê20¡óOFF¡Ë
¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼ÉôÌç¤ÎÇä¤ì¶Ú1°Ì¡¢Amazon¥ì¥Ó¥å¡¼¡ú4.4¡ª¤³¤ì¤Ï´üÂÔÂç¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Î¼ÂÊª¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥³¥Á¥é¡ª¤«¤«¤ÈÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢½½»ú¤ÎÁÇºà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁÇºà¤¬¡¢·ì´É¤Î½¸Ãæ¤¹¤ëÉôÊ¬¤ò²¹Ç®»É·ã¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡Ä¡ª
¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÇÂç¤¤á¤ÎÌÖÌÜ¡£
ÂÀè¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¥à¥ì¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¡£
¤¤¤¶¡¢Íú¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÄÂÀè¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤Î¤Ç¾ø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ØÀè¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Á¡ª
»î¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¤¹¤Û¤É¤è¤¤¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬¤Ç¡¢¥¦¥½¤ß¤¿¤¤¤ËÄ«¤Þ¤Ç¤°¤Ã¤¹¤ê¡Ä¡ª¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿¼¤¯Ì²¤ì¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¿È¥Ý¥«¥Ý¥«¤¹¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢ÉÛÃÄ¤«¤é¥¹¥Ã¤È½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£¡ÖÎ¹Àè¤Ë¤âÀäÂÐ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤Û¤É¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÅ°Äì¥ì¥Ó¥å¡¼
¤Ä¤Å¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤â¥²¥Ã¥È¡ªAmazon¤Î·¤²¼¡¦¥ì¥Ã¥°¥¦¥§¥¢ÉôÌç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤âÆ²¡¹¤ÎÇä¤ì¶Ú1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶¥Ò¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
▶¥ª¥«¥â¥È ·¤²¼¥µ¥×¥ê ¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï1,800¢ª¡ï1,457¡Ê¡óOFF¡Ë
¤³¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¤¯¤ë¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡£Amazon¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï1Ëü4000·ïÄ¶¤¨¡¢É¾²Á¡ú4.3¡ª¡ÖÅß¤ÎÁêËÀ¡×¡Ö¤â¤¦¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ï¤ä¤¯»È¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ý¤«¤Ý¤«¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Â¼ó¤Ë¥¢¥ê¡ªÂ¼ó¤Ë¤¢¤ë¥Ä¥Ü¡Ö»°±¢¸ò¡×¤ò¡¢ÀìÍÑ¤ÎÆÃ¼ìÁÇºà¤Ç²¹Ç®»É·ã¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ç¡¢¤¸¤ï¤Ã¤È¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
SNS¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¤Ç¤â¡ÖËöÃ¼Îä¤¨À¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¸ú¤¯¡×¡ÖËèÇ¯¥ê¥Ô¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂêÊ¨Æ¡£
¢£¡ü¼ÂÊª¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥³¥Á¥é¡ª»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Íê¤â¤·¤µ¡ý
¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÉôÊ¬¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÖÌÜ¤¬Âç¤¤á¡Ä¡ª
ÂÉôÊ¬¤ÏºÙ¤«¤¤ÊÔ¤ßÌÜ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î·¤²¼¤è¤ê¤Û¤ó¤Î¤ê¸ü¼ê¡£
Â¼ó¤Ë¤Ï¡Ö»°±¢¸ò¡×¤ò»É·ã¤¹¤ëÆÃ¼ìÁÇºà¤¬¡Ä¡ª¤¦¡Á¤ó¡¢¤³¤ì¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ëÈëÌ©¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ü¼ÂºÝ¤ËÍú¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¹¥ë¥ó¤ÈÍú¤±¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÊñ¤Þ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¡Ä¡ª¸ü¼ê·¤²¼¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤â¤¿¤Ä¤¡×¤ä¡ÖÄù¤á¤Ä¤±´¶¡×¤¬¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¢£¡ü¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Ï¡©
°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¡Ö¡Ä¤¢¤ì¡©¸À¤¦¤Û¤É¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÊ¬¸å¤Ë¤ÏÂ¼ó¤«¤é¤¸¤ó¤ï¤ê²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¹¤¬¤ë¹¬Ê¡´¶¡£¤Þ¤µ¤ËÌ¾Á°¤É¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡×¤Ç¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤ËÇ¼ÆÀ¡ª
¢£¡üÀö¤¤ÂØ¤¨¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê
▶¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹ ¸ÂÄê¡¦¥±¡¼¥Ö¥ëÊÁ
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï2,033¢ª¡ï1,933¡Ê5¡óOFF¡Ë
¸ÂÄê¤Î¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ëÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¤¹¤Ç¤Ë¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¡¢2ÂÌÜ¤Ï¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ç¡¢¡Ö¥·¥Ê¥â¥ó¥«¥é¡¼¡×¤ä¡Ö¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤â¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤Ë¡ª¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ºòÇ¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢Áá¡¹¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª
¢£¼¡¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÍú¤¯¥Û¥«¥í¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º
▶¥Û¥«¥í¥ó ·¤²¼ 3Â¥»¥Ã¥È
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï1,880¢ª¡ï1,580¡Ê16¡óOFF¡Ë
¥ì¥Ó¥å¡¼300·ï°Ê¾å¡ú4.3¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¸ü¤ß¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥í¥´Æþ¤ê¤Ç¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥°¥ì¡¼¡¦¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥§¥ê¡¼¡¦¥°¥ì¡¼¥×¡×¤Ê¤É¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÌ¥ÎÏÅª¡ª¥Û¥«¥í¥ó¤Î¥í¥´¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆâÂ¦¤Ï¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡ý¡£¸ü¤¹¤®¤º¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¤â¹ç¤¦ËüÇ½¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ú°ìÈÖ¿Íµ¤¡ª¡ÛÅß¤Î¤ª½Ð¤«¤±ÍÑ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä
▶¥Û¥«¥í¥ó ·¤²¼ ¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï1,980¢ª¡ï1,680¡Ê15¡óOFF¡Ë
Amazon¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¤Ç¡¢²áµî1¤«·î2000ÅÀ°Ê¾åÇä¤ì¤¿Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡ª
Î¢ÃÏ¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¡¢¹³¶ÝËÉ½²Ã¹©¤Ä¤¤Ç²÷Å¬¡£µÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤¿¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ê·¤²¼¤è¤ê+1.9¡î¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¡ª
¢£ÏÃÂê¤Î¡ÖÃå¤ë¥Û¥«¥í¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
▶¥Û¥«¥í¥ó ¤¢¤Ã¤¿¤«¥¤¥ó¥Ê¡¼
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï1,980¢ª¡ï1,680¡Ê15¡óOFF¡Ë
Î¾ÌÌÈùµ¯ÌÓ¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¤Ãå¿´ÃÏ¡£¥¨¥ê¤°¤ê¤¬¿¼¤á¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
▶¥Û¥«¥í¥ó Ê¢´¬¤¥Ñ¥ó¥Ä
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï1,980¢ª¡ï1,680¡Ê15¡óOFF¡Ë
Äù¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡ý¡£¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Îä¤¨ÂÐºö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
▶¥Û¥«¥í¥ó ¤¢¤Ã¤¿¤« ¥ì¥®¥ó¥¹
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï1,980¢ª¡ï1,680¡Ê15¡óOFF¡Ë
¥¹¥¦¥§¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤Ç¡¢³°½ÐÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÍÑ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¤µ¡£¡Ö¥ì¤Ù¥Á¤ÎÈ©¿¨¤ê¡ª¡×¡Ö¿½ÌÀ¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤¸ý¥³¥ßÂ¿¿ô¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¡¢¡ÖÃå¤ë¥Û¥«¥í¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×ËÉÙ¤Ç¡¢Á´¿È¤Þ¤È¤á¤ÆÅß»ÙÅÙ¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Îº£¤Ê¤é¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
