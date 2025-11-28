トヨタ「新型車」世界初公開へ 伝統「LFA」「2000GT」受け継ぐスポーツモデル発表か!? 期待感高まるCMや特設サイト公開、12月5日に全容明らかに

●突如始まったカウントダウンと伝説の継承、12月5日明らかに！

TOYOTA GAZOO Racingは2025年11月27日、公式サイトにて新型車の登場を予告するカウントダウンを開始しました。

12月5日の世界初公開に向け、伝説のスポーツカーと共演するCMも放映されています。

一方で、先日開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、兄弟車とも目されるレクサスのコンセプトモデルが公開されていました。

「2000GT」や「LFA」に系譜を受け継ぐ「GR GT」 12月5日に世界初公開へ

11月27日、TOYOTA GAZOO Racing（以下GR）は特設サイトをオープンし、12月5日の発表に向けたカウントダウンを開始しました。

同日より放映されたCMには、暗闇に浮かぶ新型車のシルエットとともに、レクサス「LFA」も登場。

この新型車ですが、2022年1月に開催された「東京オートサロン2022」に登場が示唆されており、この際、GRは「GR GT3 Concept」を発表しています。

それから月日が流れ、2025年7月10日からイギリスにおいて開催された「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」で「TOYOTA GT Concept」と「TOYOTA GT Racing Concept」が突如として世界初公開されました。

次のアクションは2025年10月10日に富士スピードウェイで開催された「スーパーフォーミュラ」。その会場内には謎の看板が掲出されていました。

この場所は「GR Supraコーナー」と名付けられていましたが、新たな看板の設置を機に「GR GTコーナー」に改名されています。

看板には、黄色と緑が印象的な「2000GT」、とオレンジが色のLFA、グレーメタリックにGRバッチをつけた「GR GT」に加えて、「THE SOUL LIVES ON.（魂は生き続ける。）」というキャッチフレーズが掲げられていました。

そして2025年10月13日、オウンドメディア「トヨタイムズ」のライブ配信を実施し、「GR GT」の情報を一部公開。

新たな画像や映像こそなかったものの、2000GT、LFAと共にエンジンサウンドを披露しました。

2000GTやLFAとは異なるエンジンサウンドはシフトダウン時のものと思われ、有段ギアが備わっていることが分かるほか、アクセルオフ時にバリバリとバブリング音も聞こえていました。

マスタードライバーとして車両開発にも携わる豊田章男会長も「音にこだわった」と話しています。

さらにこのライブ配信で、豊田章男会長自ら2025年末にワールドプレミアを実施すると明らかにしており、今回12月5日がそれにあたると見られています。

富士スピードウェイに設置された「GR GT」の看板

GRの新型車に熱視線が注がれる中、兄弟車としての可能性が囁かれているのが、「ジャパンモビリティショー2025（JMS 2025）」で公開されたレクサスの「LEXUS Sport Concept（レクサススポーツコンセプト）」です。

このレクサススポーツコンセプトも、元々は2021年12月14日に開催された「バッテリーEV戦略に関する説明会」に展示されていた1台。

今回のJMS 2025で公開されたこの個体は、より細部が現実的になり、ワイド＆ローのスタンスに、ロングノーズ・ショートデッキという古典的なスポーツカーの比率を採用。

さらにL字型のデイタイムライトや大型エアアウトレットを備えたフェンダーなど、ハイパフォーマンスを予感させるアグレッシブなデザインが特徴です。

また、今回のショーではこれまで非公開だったインテリアも披露されました。

「ブラックバタフライ」をテーマにしたコクピットは、ライトブルーとゴールドを基調とし、U字型ステアリングや縦型モニターなど、先進的な装備が満載されています。

※ ※ ※

GRとレクサスから登場するとされる2台の新型車。

12月5日にワールドプレミアを迎えるこの新型車は、どのようなスペックとストーリーを引っ提げて登場するのか。

その全貌公開に期待が高まります。