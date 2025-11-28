秋の欧州遠征1勝3敗で終了 エディージャパン2025年シーズン総括

ラグビー日本代表はヨーロッパでの「リポビタンDツアー2025」を1勝3敗で終えて2025年シーズンを終えた。11月24日には帰国したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が会見して、ツアー及びシーズンを振り返った。最終戦でジョージアに25-23と薄氷の勝利を得たことで、開幕まで2年を切った次回ワールドカップ（W杯）では、かろうじてプール戦（1次リーグ）2位グループにシード分けされる12位を確保。プール戦突破のためには大きなプラス材料を得た一方で、目指すW杯ベスト8突破には地力不足も露呈。指揮官、そして苦闘を続けた選手の言葉から、2年後の8強突破への進化の道程を検証する。（取材・文＝吉田 宏）

かろうじてランク12位浮上を決めて帰国した羽田空港で、指揮官が秋のツアーと、就任2シーズン目までの足跡をこう振り返った。

「ちょうど1年前のこの（帰国・総括）会見から、我々が目指すところとの差はかなり狭まったと思います。選手層が厚みを増して、1、2、3番手の選手を怪我で欠いていたにも関わらず、PR小林賢太（東京サントリーサンゴリアス、9キャップ）、HO佐藤健次（埼玉パナソニックワイルドナイツ、9キャップ）らが、このツアーでよく適応し、成長してくれた。本当に歯が立たなかったのは南アフリカだけで、他の相手に対しては勝利のチャンスはあったと思います。テストマッチというのは、僅差で勝負が決まります。なので局面局面でタフにファイトして、戦術、戦略的にも賢く戦っていく必要があるが、今回のツアーではそこのところの成長が見られたと思う」

ツアー参加メンバーの中で2023年W杯を経験した選手は9人だけ。W杯経験者の中でコンディション不良による選外の選手もいたが、2年後にベストパフォーマンスを出せるかという視点で世代交代に大きく舵を切った布陣での1勝3敗に、指揮官は成長を感じ取った。

敵地トビリシでのジョージアとの最終戦は、ラストワンプレーでの逆転勝ち。昨季は日本を今回と真逆のスコア（25-23）で倒すなど、シーズン毎に進化を見せる東欧の雄だが、精度の低さ、プレーの粗さをみれば、まだまだ世界の2番手グループ「ティア2」のチーム。最後の致命傷となったのも、必要ない反則だった。そんな相手と80分間ほぼ互角の戦いを演じたエディージャパンも、ほぼ同等のクォリティーのゲームしか出来ていないという現実はある。

ツアー前の東京でのオーストラリア戦も含めて目についたのが、ここまでのコラムでも指摘してきた組織プレーでの精度の低さとそれに伴う遂行力の低さ、ディシプリン（規律）、そして対戦相手により大きく安定感が変わるセットピースといった、ゲームを優位に進めるために重要な基本的なエリアだ。厳しい評価を下せば、これらの課題をみると、今秋の日本代表が立たされた世界の12-13位辺りというランクは妥当な評価と言ってもいいだろう。

だが、敵地での厳しい戦いを続ける中で、経験値が浅いチームが1歩ずつだが進化のステップを踏みしめてきたのも事実だ。顕著なのは、キックを戦略的に使ったゲームマネジメントだろう。ジョージア戦ラストワンプレーで値千金の逆転決勝PGを決めたSO李承信（コベルコ神戸スティーラーズ）が、こう振り返る。

「アタックの所では、自分たちの（ゲーム）プランでプレーは出来なかった。相手のフィジカル（の強さ）に対して受けてしまっていたし、敵陣22mライン内に入っても孤立してしまうプレーも目立ち、何度かトライチャンスを失っていた。正直アタック面では改善するべき部分が多かったと思うが、SH齋藤直人さん(スタッド・トゥールーザン)ら9番からのキック、（WTB植田）和磨（神戸S）も初めての先発だったがいい働きをしてくれた。テンポをコントロールしていいキックゲームに持ち込むところは上手くいったと思う」

日本のファーストトライで10-3とリードを奪った直後の攻防では、齋藤、李が的確にエリアを取るキック、相手とコンテストしてボールを奪い合うハイパントを駆使して、敵陣に攻め込んでいる。フランスの強豪スタッド・トゥールーザンで2シーズン目を戦い、ツアー途中で代表に合流した齋藤の左右の足でのキックを使ったゲームの組み立てには、エディーも「齋藤のキックと、そこからのキックチェイスは素晴らしいものがあった。植田に関しては、まだテストマッチ2試合目だったにも関わらず、空中戦で果敢に競り合えたところに成長が見られた」と若い植田と共に評価している。密集からのボールを競り合うハイパント、エリアを進めるためのボックスキックなど、高さ、精度、どんな状況とポジションでどのキックを使うかの判断力と、日本国内でプレーする選手との“質”の違いを印象付けた。

キックマネジメントに進化 2年後へ向けた大きな1歩

齋藤の名前を挙げて称えた李自身も、試合を重ねる毎にキックのマネジメントで進化を見せていた。「自分たちのプランでプレー出来なかった」というコメントに関しては、エディーが「ゲインラインで仕掛けるキープレーヤーがいなくなってしまったことで（アタックラインが）流れてしまった」と後半開始直後のCTBチャーリー・ローレンス（三菱重工相模原ダイナボアーズ）の負傷退場を指摘しているが、このアクシデントにも冷静に失点の恐れが高まる自陣からはしっかりとキックで陣地を取っていくエリアマネジメントが光った。この9番、10番のキックを使ったゲームを組み立てる力が、ツアー唯一の勝利をもぎ取る大きな要因になったのは間違いない。参考までに植田について触れておくと、ダブリンの練習でのハイボールのキャッチメニューでも、捕球体勢やジャンプするタイミングの取り方に独特の上手さを感じさせた選手だった。

李のキックに関しては、ラストワンプレーで逆転負けしたウェールズ戦後のコラムで指摘したプレースキックを、次戦で見事に修正して勝負を決めるまでに安定感を見せたことも称えたい。本人もジョージア戦後の取材対応で、この2試合をこう振り返っている。

「プレースキックについては、先週本当に悔しい結果に終わってしまって、正直、技術というよりはメンタルのところすごい大きく影響したなと、先週の振り返りでしっかり理解していた。決めないといけないと思って力んでしまった部分があった。今週はブーイングなどのすごいアウエーの雰囲気がありましたが、しっかりとキックをどう蹴るのかとかに集中して、自分のルーティンで蹴ることが出来た。前半から本当にあたりも良くて思い描いた弾道で飛んでいたので、最後のキックはこれ入れたら勝てるという考えは一切せずに、どういう弾道で蹴るか、そういうところだけしっかり意識していた」

世界の趨勢を見れば、日本代表のキックマネジメントも、かろうじて世界トップ10クラスの最後尾に辿り着いたというレベルかもしれない。だが、世界トップクラスのゲームでは、この10年近くで着実にゲームを支配するための大きなポイントになっているエリアだ。そこで、なんとか戦える要素を見せ始めたことは、2年後へ向けた大きな1歩と認めていい。そして、キックマネジメントと同様にツアーで進化を印象付けたのが防御だろう。

ゴール前でのパワー勝負で簡単にスコアを許すなど、淡白な失点もまだ露呈する一方で、相手FWによる密集戦、ラインアタックなどで、日本の防御に粘り強さが見えてきているのもこのツアーでの収穫だ。ジョージア戦では、開始直後にFW中心に接点で重圧をかけてきた相手を8次攻撃まで有効なゲインをさせない防御で、結果的にキックミスに繋げている。10分のCTBディラン・ライリー（埼玉WK）の個人技によるトライも、自陣ゴール前のモールおよびFW戦での粘り強い防御が起点となった。真骨頂は後半15分過ぎの自陣22mラインを跨いだ18次フェーズを守り切った組織防御だろう。

1対1でのコンタクトの弱さ、フィジカルの不利をダブルタックルなど人数をかけた防御で補い、より組織で戦う意識が高まってきた。今回のツアーは1試合平均16.3と得点面では日本伝統のアタックは不発に終わったが、防御面では1点差で敗れたウェールズ戦での失点24（3失トライ）、2点差で競り勝ったジョージア戦での同23（2失トライ）と、ティア2およびティア1最後尾というレベルの相手には渡り合える感触も掴んだはずだ。個人ベースのデータにはなるがタックル成功率を見ても、80％台半ばなら「勝ち試合」ともいわれる中で、南アフリカ戦82％（対戦相手の成功率91％）、アイルランド戦89％（85％）、ウェールズ戦81％（90％）、ジョージア戦92％（91％）と若干の波はあるが安定感は見えてきている。

攻撃面の物足りなさを、アタックコーチが不在という現状も併せて指摘する声もあるが、テストゲームに勝つための基盤となる防御の整備、そしてキックマネジメントなどにようやく光明が見え始める中で、来季からアタック面にブラッシュアップをかけて、今季以上に「勝てるチーム」へと進化出来るかが勝負になる。

来夏の強化ポイントは3つ 門戸が狭まる代表選考

羽田での会見で、エディーに既に対戦相手も見え始めた来夏の強化ポイントについて聞くと、今回のツアーでの取り組みも踏まえてこう語っている。

「テストラグビーは、今3つのコンテストで構成されています。一つが空中戦。これが過去よりも重要なエリアになってきています。自陣からキックして、敵陣でボールを確保して、アタックを畳みかけるゲームが主流になってきている。なので、我々もそこを継続的に強化していかなければいけない。後は、セットプレーの安定。ジョージア戦ではラインアウトとスクラムが安定していたが、（負けた）ウェールズ戦は不安定だった。ここをしっかり安定させないと、いい試合運びが出来ません。安定性を追求して、そこからジャパンのアタックを繰り広げられる形に発展させていきたい。もう一つはディフェンスのクォリティーですが、ここは（防御担当のアシスタントコーチ）ギャリー・ゴールドが入って来て、よりアグレッシブなディフェンスが出来るようになってきた。詰まるところ、ラグビーのファンダメンタル（基礎的）なところをしっかりとやらなければいけないのです。それは出来ればジャパンのラグビーが出来る」

指揮官の指摘する（1）キックコンテスト、（2）セットの安定、（3）ディフェンスという勝つための基盤のレベルを更に上げていく中で、その3要素を土台とした日本の目指すスピードを重視した「超速」ラグビーを築き上げていく2027年へ向けたロードマップは見えてきた。その描いたマップを、どこまでピッチの上でパフォーマンス、スコアに繋げていけるかが、2026年シーズンの勝負になる。

まだ発展途上のチームではあるが、ツアー前半の2試合まで現地で取材し、残り2試合は日本からのオンライン取材、そして1試合毎のチームとしての進化を見る中で頭の中に思い浮かんだのは、苦戦を続けながらも現行のメンバーたちが試合とハードな練習で得た学びや、メンタル面、戦術面での組織として築いてきたものを見ると、ここから新たにチームに加わり、順応出来る選手はかなり限られてくる、つまり代表入りの門戸は閉じられつつあるのではないかという“仮説”だった。帰国会見で早速エディーにぶつけると、こんな言葉が返ってきた。

「本当に入って来るのが難しくなっています。そうあるべきという風にも思っています。今ジャパンでずっと戦ってきた選手、練習してきた選手と他の選手たちの間には歴然と差があるのです。代表に参加してきた選手はフィジカル的にも違いますし、取り組む姿勢、努力し、学ぼうとする姿勢も違います。なので、必然的にこのスコッドに入るには、ただならぬ努力を見せないといけないのです」

エディー・ジョーンズという指導者は、前提として常に代表入りするための門戸は開いておきたいというタイプだ。その基本姿勢は今も変わらないだろう。だが、決して諸手を挙げて絶賛は出来ない結果ではあるものの、チームと選手がここまで積み上げてきたものをみれば、その開かれているはずの門が相当狭まっているのも間違いない。そんな状況の中で、まだ代表入りを果たせていない日本の選手へのメッセ―ジとも受け取れる発言もしている。

「リーグワンで選手たちには、世界の舞台でフィジカル的に戦えることを証明してほしい。例えば、今回の遠征で代表デビューも果たしたLO山本秀（リコーブラックラムズ東京）は、5カ月で5kg体重を増やしている。それは代表チームが促すのではなく、自発的に行わなければいけないのです。テストマッチで戦える体が必要です。そのためには、今までやってきた以上の厳しい練習をしなければいけないですし、それをやるかどうかは選手自身が選択することです。そういう選択をして、テストレベルで戦えるパフォーマンスを見せてくれる選手がいれば私も着目していきたいし、リーグワンは貪欲に世界で戦いたいという気持ちを見せるチャンスだとも思っています」

セレクションのための時間は終わりつつあり、第2次エディージャパンの3シーズン目となる来季は、その固まりつつあるメンバーでの戦術の磨き込み、まだ若いメンバーの経験値、スキル、フィジカル、そしてゲーム理解の深化の時間が始まろうとしている。

「W杯まで2年というところですが、まず初年度（2024年）は、その前年までと大幅な変更を加えずにタレントを発掘する1年でした。そして今年の2年目は、ファンデーション（基礎）作りをしてきた。そこで60から70％程のスコッドが固まって来たと思います。それを来年は80％に固めたい。そのメンバーで12から15試合を戦い、今季も苦戦したプレッシャー下でのゲームマネジメントの部分を成長させ、チームの安定性を築き上げていきたい」

現在不在のアタックコーチの人選に興味深い言及「日本語が話せる人がいい」

W杯での決勝トーナメント進出、そして19年に果たしたベスト8超えという日本が目指す“頂”は変わらない。だが、ここまで中々見通しがクリアにならなかった頂へのロードマップが、この秋の苦闘の中でようやく見え始めてきた。

ピッチ上での課題も十分に持ち帰って来た日本代表だが、総括会見でエディーは、攻撃力、得点力の進化に欠かせない現在不在のアタックコーチの人選にも興味深い言及をしている。

「アタックコーチは日本語が話せる人がいいと思う。BKは日本人選手が多いですし、コミュニケーションも非常に大事になる。通訳を介してというよりは、ニュアンスが伝わるような人がいい」

捉え方次第ではメディアへのリップサービスのようなものだが、最右翼の人物を挙げるなら沢木敬介・前横浜キヤノンイーグルスHCだろう。サントリー時代は監督―選手として共に戦い、2015年W杯で実質上のBKコーチ（コーチングコーディネーター）としてエディーをサポートした経験を持つ。今回の遠征でも試合中継の仕事などでダブリン入りしていたが、当然、指揮官とは“これから”の意見交換もしているはずだ。ここまでの強化でも、課題の修正、克服に時間を要してきた印象もあるエディージャパンだが、指揮官とも気心の知れた、日本選手とのコミュニケーションも取りやすい人材を補強して、残された強化ポイントであるアタック面での進化を加速させていくことになるだろう。

ツアー最終戦の残り0秒で掴んだ唯一の勝利で、11月24日に更新された世界ランキングは13位から12位に浮上した。わずかな前進だが、このわずかワンランクアップで12月に行われる2027年W杯組み合わせ抽選会では、プール戦2位グループにシードされることになった。代表チームにとっても、日本の関係者、ファンにも朗報ではあるが、最も重要なピッチの上でのランクアップは、まだジョージア、1点差で敗れたウェールズと大差のない世界12位前後に留まっているのは変わらない。

エディーが帰国直後の空港で語った進化の感触を、残る2シーズン弱でどこまで確固としたチームの実力に転換させ、ツアーで十分には見せられなかったプレーの精度や得点力をどこまで上げていくことが出来るのか。来年7月には、日本開催の可能性が高まる新規国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」でイタリア（世界ランク10位）、アイルランド（同4位）、フランス（同5位）という強豪国との対戦も決まっている。戦える素材の吟味から、今季以上に結果に拘る1年には最適の相手に胸を借りて、チームに磨きをかける戦いが待っている。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。