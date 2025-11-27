『緊急取調室』レギュラー陣総出演の配信オリジナル誕生！過去シリーズと劇場版も繋ぐ物語に

天海祐希演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（キントリ）」のメンバーとともに数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』。

12年の歴史を誇る本シリーズが、ついに完結へ。最新作となる連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム“キントリ”が久々にして待望の再結成をし、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっている。

そしてTELASAでは、レギュラー陣総出演の配信オリジナルドラマ『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』（全3話）の配信が決定。

“反転調査”という今作オリジナルの制度を軸としたストーリーが、本日11月27日（木）から3週連続で本編終了後に1話ずつ配信される。

今作では、再結成後のキントリメンバーが本編同様に被疑者の取調べを行なっていくが、いつもと違うのは被疑者の中に“反転調査員”がいること。

反転調査とは、警察業務において不正がないか、被疑者が適正に扱われているかを調べるために、監察官か監察に雇われた人物が犯罪者になりすまし抜き打ちで調査する制度。

「この被疑者は、ダミー（反転調査員）かもしれない？」。有希子たちは2日間、被疑者を二重に疑いながら取調べていくことになる。

そんななか、キントリを揺るがす事件が勃発。有希子の夫であり、梶山勝利（田中哲司）の親友でもあった真壁匡（眞島秀和）の“死”をキーポイントに、過去シーズンと劇場版をもつなぐ、配信オリジナルならではのストーリーが展開していく。

◆有希子の亡き夫について語る被疑者が登場！

2日間の反転調査が入り、有希子はいつものようなキレのある取調べができず空回り。取調べを見守っていた捜査一課の堅物大次郎（鈴木浩介）、渡辺鉄次（速水もこみち）にも責められてしまうほどだ。

その原因は、被疑者をダミー（反転調査員）と疑ってしまっただけではなく、他にも。

有希子の夫・真壁匡が、警察内部の不正を暴こうと身内を疑いながら死んだことから、同じく身内の警察官を疑わなければいけない反転調査員に匡を重ねていたのだ。

そんななか、警視庁総務部所属の石塚哲郎（岩谷健司）が被疑者としてやってきたことで状況が一変。

石塚が、取調べを担当する梶山に「思い出話をするならアンタしかいない。アンタの親友が何をしたのか」と言い放ったことで、有希子をはじめキントリメンバーに緊張が走る。なぜ、石塚は有希子の夫・匡の話題を持ち出したのか――。

第1シーズンのキントリ結成当初、有希子は匡が警察内部の情報を漏洩したために情報の提供先に殺されたと伝えられていた。しかしシーズン終盤、キントリの捜査によって、実は匡が警察内部の不正を公にしようとしたため殺されたことが明らかに。

キントリの創設者で、当時警視庁刑事部長だった郷原政直（草刈正雄）が不正に関わっていたすべての警察官に代わり罪を被って逮捕されたため、全容は明らかになっていない。

以降のシーズンでも匡にまつわるエピソードがたびたび出てきたが、依然多くの謎が残ったまま。そんな警察の闇をわざわざ取調べで持ち出してきた石塚は、反転調査員なのか？ そして、何をしようとしているのか？

押収した現金の横領と、その証拠隠滅を図った警視庁施設内での放火の容疑で逮捕された石塚の取調べ。調子のでない有希子に代わって、梶山と菱本進（でんでん）が担当する。

石塚は放火に関しては他人事のような供述をしながらも、横領に関してはあっさりと認めるなどコロコロと態度を変えていき、さらに郷原の言葉「正義のためだ」を意味あり気に言い放つ。

石塚に翻弄されっぱなしのキントリメンバーだが、梶山、菱本をはじめ、見守る有希子、玉垣松夫（塚地武雅）、小石川春夫（小日向文世）は石塚の真意を明らかにしようと一丸となって立ち向かっていく。

石塚VSキントリ――。お互いの腹を探りながらの心理戦を繰り広げ、最後は有希子と石塚の直接対決へ。ダミー（反転調査員）を疑いながらの取調べはどんな結末を迎えるのか。いつもと違う取調べは必見だ。

そして今作では、12月26日公開の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』に登場する重要人物が参戦。どのように劇場版につながっていくのか、考察しながら観るのも面白そうだ。