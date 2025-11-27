¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢85ºÐ¤ÎÂçÊªÀ¯¼£²È¤Ë¥Á¥¯¥ê¡Ö¤¿¤Ö¤óÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê49¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¢¤ÎÂçÊªÀ¯¼£²È¤ò¥Á¥¯¥ê¤È»É¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö20Ç¯¸å¡¢º£¹ñ²ñ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬81ºÐ¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢61ºÐ°Ê¾å¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÊý¤Ï20Ç¯¸å¤Ë¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡È20Ç¯¸å¤ÎÆüËÜ¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Í¤§¤ä¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò·è¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖËãÀ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤â85ºÐ¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ç°°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢´¶³Ð¤âÃÎ¼±¤â¾ðÊó¤â¤º¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê85ºÐ¤Î¿Í¤¬¸«¤¨¤Æ¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£