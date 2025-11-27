Image: Amazon

買います。ちょうど買おうと思ってました！

アウトドアは夏だけでなく、一年中楽しむもの。むしろ、寒くなってきて、ブランケットも出して、日の光を浴びつつ温かいコーヒー飲むくらいがベスト季節！

てことで、今度、友人と外鍋会をするんです。アレンジ芋煮会とでも言いましょうか。お鍋の中身は、豚汁でもおでんでも手羽の煮込みでも、熱々ならなんでもありです。そのためにカセットコンロを買わなきゃと思っていたところでブラックフライデーセールがきました！

アイリスオーヤマ カセットコンロ オリーブグリーン 内炎式 4,982円 Amazonで見る PR PR

アイリスオーヤマのカセットコンロが、タイムセール中で19％オフ、4,030円！

イワタニ カセットフー 達人スリムV 3,260円 Amazonで見る PR PR

イワタニのカセットコンロ、カセットフー 達人スリムが34％オフで、3260円！

防災備品として

外鍋会のためにカセットコンロを購入予定ですが、周囲から、防災備品として持っておいほう方がいいというアドバイスをもらいました。

ガスや電気が止まっても、火を使える＝温かい飲み物・食事を準備できるのは、季節によってはとても大切。ライフラインでは、ガスの復旧が特に時間がかかると言われているので、なるほど、確かにカセットコンロの存在は心強いですね。

お家での日常使用より、アウトドアや防災備品としての使用が主になるなら、ケース付きがいいかも。

