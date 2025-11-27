Amazon MGMスタジオ製作の『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』が11月21日（金）20時より、 3週にわたり、プライム会員向けに独占配信となります。

高比良くるま氏（令和ロマン）&野田クリスタル氏（マヂカルラブリー）による、初代ゴールデンコンビ誕生から約１年。Prime Videoオリジナルバラエティ番組視聴者数※歴代No.1を記録し、お笑い界に新風を巻き起こした即興コントの頂点を決める＜最強新コンビ決定戦＞の第二回大会が遂に開幕。お笑い最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に挑むのは、8組１6名の新たな実力派芸人たち！

※Amazon MGM スタジオが日本で手掛けたバラエティ作品における配信後１か月以内の国内視聴数

長谷川忍氏（シソンヌ）＆松尾駿氏（チョコレートプラネット）、田中卓志氏（アンガールズ）＆川北茂澄氏（真空ジェシカ）、ゆりやんレトリィバァ氏＆とにかく明るい安村氏、新山氏(さや香)＆小籔千豊氏、盛山晋太郎氏（見取り図）＆せいや氏（霜降り明星）、阪本氏（マユリカ）＆芝大輔氏（モグライダー）、大久保佳代子氏（オアシズ）＆吉住氏、狩野英孝氏＆福井俊太郎氏（GAG）。

収録を終えた総合演出の橋本和明氏より第一回大会の反響や、第二回大会の意気込みなどを語っていただきました！

Q：昨年の『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』の反響をどう感じていますか？

橋本氏：１回目は、Prime Videoオリジナルバラエティで歴代No.1の視聴記録を更新したということで、本当にたくさんの人に見ていただきました。

初回って、何も知らないから勢いで出来るみたいなところがあるじゃないですか。そのときは、芸人さんも和気あいあいとした感じだったんですよ。「よく分からないけど新しい番組が始まるな」みたいな雰囲気で。でも今回は、皆さん見たことがないくらい硬い表情になっていて。普段『有吉の壁』で会う芸人さんもいるんですけど、本当にガッチガチで「吐きそうです」と言っていました。

初回でブランディングが出来たがゆえの大変さというか、第二弾をやるということはスタッフも演者さんも「前回を超えて面白いものにしたい」「より多くの人に観てもらえるものにしなきゃ」というプレッシャーの中で作る感覚はやっぱりありますね。（収録時の）今朝、千鳥さんと話したとき「（1回目が）面白い番組になって良かった」とおっしゃっていて、ノブさんは「”2回目”っていうのがスベることもあるから頑張らないとね。面白いものにしたいね。」と話されていて。千鳥さんでもそう思われるんだな、と思いました。

Q：今回の『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』で、具体的に改良した部分はありますか？

橋本氏：本当に細かいところまでたくさん改良をしています。セットはより電動制御になりました。前回は結構揺れていたのですが、今回はつっかえ棒を噛ませることで、演じている間も揺れなくなっています。芸人さんがより良くやれるように考えられていて、自由に着替えてもらえるようにセット裏の小道具も相当増やしていますし、本当に芸人さんがストレスなく暴れられるように、と心掛けました。というのも、始まったら僕らが出来ることはないじゃないですか。見届けるしかないので。

セット自体も精度が上がっています。”安アパート”のセットも、フジテレビで見ていたような伝統を感じるセットでした。「部屋に押し入れがある」とか、「窓から人が覗ける」とか、美術さんが本当に考えてくれました。前回を見て、「こういう動きをしたいよね」とか、「こういう遊びしろがあったら遊ぶかもね」みたいなアイデアがあって、それが使われると嬉しいですね。

Q：出演者さんもさらにバラエティ豊かになっていますね。

橋本氏：前回もですが、今回も「この人がこの人を指名するんだ」という驚きがありました。新山さん（さや香）が小藪さんを指名した時に、「さすがに小藪さんは出ないだろう」と思ったけど出てくださって、皆さん「指名されたら出よう」というマインドがあるんですよね。「そこまで言うならやりますよ」みたいな思いがあるんだと思います。せいやさん（霜降り明星）が2回目に出てくれるのも、「盛山さん（見取り図）が言うんだったら出ようか」という感じで。また、「大久保さん（オアシズ）が即興コントをやるんだ」という驚きもありました。大久保さんは「本当に受けたことを後悔してます。朝吐きそうだった」とおっしゃっていました。僕らとしてはそういう方々が肩を回せる演出だったり、ショーアップされた緊張感だったり、その辺りをパワーアップできたらいいと思っています。

Q：お題はどの様に決めていきましたか？

橋本氏：半年ぐらい会議しています。千鳥さんとも4〜5回打ち合わせさせてもらいました。どんな即興のお題だったら芸人さんが肩を回せて盛り上がるかを議論してきました。全部優しくてもダメだし、やりづらいものもあえてあったほうがいいだろうと、議論を重ねました。ベースとして、「ゴールデンコンビ」というものに期待して、ワクワクして観てくれる人へコンビ間の白熱した戦いとか、あるいは相方への友情・絆・コンビ愛みたいものはブラさずに、それでも一回目とは違うステージや、芸人さんの傾向と対策を裏切るお題は演出として用意したいと思って臨んでいます。

Q：配信コンテンツでお笑い賞レースを観る文化が視聴者に根付いてきた実感や、それを踏まえて演出へ活かそうとしていること、新しいビジョンなどはどう考えていらっしゃいますか？

橋本氏：「配信での賞レースが根付いたらいいよね」と制作チームともよく話しています。『THEゴールデンコンビ2025』と言っているんですけど、「年に1回の楽しみが来た」となれば、豊かになるじゃないですか。（楽しみに思える）”山”がいっぱいあるみたいな。

前回はテレビとの違いとして、どうしても皆さんの観るタイミングがバラバラなのでどこまで話題になるかドキドキでした。でも配信して2週間で相当多くの人に観てもらえて、「あれを観なきゃ」と話題にもしてもらえましたし、、お笑い好きな人にも「誰が勝つと思った？」とかワクワクしてもらえて嬉しかったです。生放送じゃないと無理なんじゃないかと僕らも心配していたのですが、ちゃんと面白いものを作ったら観てもらえるんだとほっとしました。

配信は自分の好きなタイミングで観られるので。待ち切れない人は、公開と同時に観てリアルタイムで議論してもいいですし、楽しみに取っておいて1話ずつ毎週見てもらってもいい。

配信市場は、ドラマなど作り込まれたものは、没入してひとりでみるものが強い印象があるので、お笑いを観て皆でワイワイするのも楽しいですよね。お笑い好きな人が自由な楽しみ方で、「配信でバラエティを観る」という文化が根付いていくと嬉しいです。

＜橋本和明氏 プロフィール＞

１９７８年、大分県大分市生まれ。

東京大学大学院修了後、２００３年に日本テレビ放送網株式会社入社。

「有吉の壁」、「有吉ゼミ」、「マツコ会議」などの企画・総合演出を務めヒット番組に。「２４時間テレビ」の総合演出も担当。

２０２３年、日本テレビを退社して「株式会社WOKASHI 」を設立。

Amazon Prime「ゴールデンコンビ」、Netflix「ファイナルドラフト」、 Abema 「愛のハイエナ」 など、様々なプラットフォームでヒット作を演出。

TikTokでは縦型ショートコント「本日も絶対絶命。」を制作し、１年で１６億回再生を記録。

佐藤勝利・蓮見翔とのコントユニット「グラタングミ」を結成。

メディアを横断してヒットコンテンツを作り続けている。

配信概要

『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』

配信日時：11月21日（金）より毎週金曜 20:00独占配信

話数：全5話

11月21日（金）：1話＆2話（第1ステージ〜第3ステージ）

11月28日（金）：3話＆4話（第4ステージ〜第6ステージ）

12月05日（金）：5話（決勝）

MC：千鳥（大悟、ノブ）

番組サポーター：林瑠奈

配信プラットフォーム：Prime Video

