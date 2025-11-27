Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、13インチまでのiPad ProやAndroidタブレットに対応した、Razer（レイザー）のモバイルゲーミングコントローラー「Kishi V3 Pro XL」がお得に登場しています。

4つのカスタマイズ可能なボタンを備えたプロ仕様のアイテムですよ！

■この記事で紹介している商品

13インチタブレットに対応した、Razerの「Kishi V3 Pro XL」が過去最安値で登場！

Razer（レイザー）の「Kishi V3 Pro XL モバイルゲーミングコントローラー」は、13インチまでのiPad ProやAndroidタブレットに対応した“フルサイズのタブレット用”に最適化されたモバイルゲーミングコントローラー。発売後初のセールとなる15%オフで登場しています！

自然な握り心地と高い操作性、さらに4つのカスタマイズ可能なボタンを備え、タブレットでのAAAタイトルを快適にプレイできる点が最大の魅力です。

13インチまでのiPad ProやAndroidタブレットに対応。革新的な伸縮式ブリッジ構造により、端末にフィットしながら安定したプレイを可能に！ 人間工学に基づく大型ハンドルが特徴で、標準的なモバイルコントローラーと比べても自然な持ち心地を実現。長時間プレイでも疲れにくい設計ですよ。

割り当て自由 & 高速レスポンスが魅力！ 4つの追加ボタンとRazer Nexus対応で本格プレイが可能です！

操作性を支える最大のポイントが、「4つの割り当て可能ボタン」。 人間工学に基づき設計された大型ハンドル内に配置される2つのバックボタンと、操作性を高める2つのクローグリップバンパーが加わり、Razerのゲーミングマウス同等の応答性を発揮。

専用ボタンで起動できる「Razer Nexus Game Launcher」に対応。 ゲーム起動・操作カスタマイズ・録画・共有・コントローラー更新をアプリ内で完結でき、タブレット環境をさらに最適化します。

PCゲームもUSB-Cの低レイテンシー有線接続（ケーブル別売）でプレイ可能。 Nexusアプリ経由でのリモートプレイにも対応し、どこでもAAAゲームを楽しめますよ。

Razer レイザー Kishi V3 Pro XL モバイルゲーミングコントローラー フルサイズタブレット用 USB C 13 インチまでの iPad & Android タブレット対応 エルゴノミクスによりコンソールレベルのコントロール 交換可能なキャップ付きTMR 親指スティック バックボタン&クローグリップバンパー 低遅延 USB-C接続 ハプティック対応 【日本正規代理店保証品】 28,033円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

